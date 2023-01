Grandi Stazioni Retail, nasce il 1° Social Time nel mondo dell’OOH

Digital: Grandi Stazioni Retail lancia Social Time in collaborazione con Web Stars Channel

Comincia così il 2023 di Grandi Stazioni Retail, con un prodotto digital unico al mondo. Dalla Business Unit Marketing&Media di Grandi Stazioni Retail, guidata da Cesare Salvini, (sempre alla ricerca di soluzioni innovative) ecco il primo Social Time nel mondo dell’OOH, un palinsesto che integra il mondo del DOOH con il mondo social. Social Time, grazie alla collaborazione con Web Stars Channel, consiste nella creazione di un palinsesto dell’intrattenimento in cui i creator produrranno contenuti ingaggianti, ad hoc per il mondo della stazione. Il nuovo palinsesto editoriale ha lo scopo di intrattenere i frequentatori della stazione grazie a contenuti ricchi di call to action e consigli forniti da noti creator del panorama italiano.

I contenuti all’interno del palinsesto, aggiornati settimanalmente, saranno dedicati a diversi ambiti: fashion, sport, food, lifestyle, health, beauty, gaming, edutainment. E molti sono i creator ingaggiati, per raggiungere i target più interessanti come la GenZ, la GenY e la GenX.

“Siamo davvero orgogliosi di presentare al mercato un prodotto unico, una prima mondiale. Abbiamo realizzato un prodotto per tutti quei brand che creano contenuti social e che grazie al Social Time potranno avere un'estensione delle audience dal digital all'OOH, amplificandone l'efficacia su monitor 20 volte più grandi del cellulare. Per i brand, inoltre, è sufficiente usare il loro reel, o qualsiasi altro contenuto già prodotto per i social, ed inserirlo dopo il nostro creator che parla di un argomento a tema” sottolinea Alessandro Tavallini, Media Sales Director di Grandi Stazioni Retail.

L’asset dedicato è quello dei digitotem, circa 300 impianti in 13 stazioni distribuiti in aree ad alta densità, perfettamente compatibili con il mobile, dotati di audio e di un sistema di rilevazione dell’audience. In questo contenitore del mondo social, le aziende hanno la possibilità unica di estendere i loro social contents nel mondo dell’OOH. In tal modo, esse potranno condividere il messaggio in modo autentico, avendo l’opportunità di rivolgersi a un pubblico molto più ampio, passando da una comunicazione One to One a One to Many. Il tutto con una reportistica in tempo reale e con possibilità di acquisto a CPV.

Il Social Time tipo sarà così composto; intro di 5’’, influencer 30’’, reel brand max 30’’, end 5’’.

“Poter estendere la grammatica del web nelle vetrine più trafficate d’Italia (le stazioni), è una grandissima opportunità, sia per aumentare il livello di attenzione di coloro che ci si recano che per i creator che potranno vivere un’esperienza fuori dai social” spiega Luca Casadei, Ceo & Founding Partner di Web Stars Channel.