GreenNext del Gruppo Viasat entra nel capitale sociale di Innova

Wms e Innovambiente insieme per la transizione tecnologica nel mondo waste

GreeNext Technologies Spa, la newco di Viasat Group nata a fine 2021, entra nel capitale sociale di Innova Srl per dare una forte spinta al mercato sui temi di misurazione, raccolta differenziata, tariffa puntuale, rapporti con il cittadino e adempimenti Arera.

Oggi la sostenibilità non può prescindere dalla digitalizzazione e da un percorso di evoluzione/transizione tecnologica anche nel settore della gestione dei rifiuti: comparto strategico per modernizzazione e ripartenza del Paese.

Infatti, la complessità dei servizi e dei processi ambientali nella raccolta dei rifiuti, la necessità di misurarne puntualmente la quantità conferiti dagli utenti, la conservazione digitale dei dati, le applicazioni sui nuovi modelli di Smart City e la creazione di un rapporto trasparente e difiducia con i cittadini, sono oggi attività da svolgere in linea con le indicazioni Arera e nel rispetto del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF 15/22).

La tecnologia, quindi, è fondamentale per gestire un ecosistema così complesso e sarà possibile grazie all’integrazione del know how e del costante lavoro di ricerca svolto in questi anni da GREENEXT e Innova. Una sinergia fra due imprese che lavorano ogni giorno, con centinaia di clienti in tutta Italia, per realizzare la Waste Digital Transformation. La partnership rafforza la competitività dei due players sul mercato nazionale nello sviluppo software, avvia la transizione tecnologica verso gli stati applicativi più avanzati a servizio del settore ambientale.

La tecnologia, la digitalizzazione, la sostenibilità e l’economia circolare, sono i quattro punti cardinali che le due società condividono nella loro visione imprenditoriale. Temi strategici anche nelle politiche governative del Piano di Rip resa e Resilienza, nell’ambito del quale si trovano risorse destinate alla digitalizzazione, innovazione, competitività, rivoluzione verde e transizione ecologica.

“Nel contesto attuale, che vede nel Green Deal europeo e nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza i principali vettori dello sviluppo, sottolinea Luca Moretti, amministratore delegato di GreeNext Technologies la sinergia fra GreeNext e Innova rappresenta un’evoluzione importante e virtuosa per comprendere e intercettare le tendenze del settore dell’igiene urbana, anche alla luce delle recenti evoluzioni degli schemi regolatori della qualità dei servizi introdotti da Arera. Le tecnologie smart sono, infatti, essenziali per gestire tutti gli adempimenti legislativi e ambientali dei processi legati alla gestione dei rifiuti. Il mondo dei rifiuti è in evoluzione e, insieme a Innova, ci poniamo obiettivi concreti per la transizione tecnologica a servizio dell’economia circolare.

“Abbiamo condiviso con GreeNext un percorso ambizioso, che mette a fattor comune quanto di meglio le due soluzioni Wms e Innovambiente aggiunge Andrea Di Pasquale, amministratore delegato di Innvova sono state in grado di esprimere in questi anni. Siamo certi, con tale operazione, di poter offrire quanto atteso dal mercato, alla luce delle evoluzioni alle quali stiamo assistendo. Il processo di valorizzazione delle reciproche competenze, in termini di soluzioni e di capitale umano, ci pone come leader nel settore per i prossimi anni. La sfida che ci attende è sicuramente impegnativa, ma crediamo di aver posto le basi affinché essa sia vissuta da assoluti protagonisti".