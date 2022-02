Groupama, è online il nuovo sito web della compagnia

Groupama Assicurazioni, nasce il nuovo portale: un progetto per soddisfare le nuove esigenze dei clienti

È on line il nuovo sito di Groupama Assicurazioni: un portale progettato per soddisfare le nuove richieste di Clienti e Agenti.

Con il restyling del sito web, la Compagnia arricchisce di un ulteriore tassello il suo ecosistema digitale, sempre più ampio e diversificato, e crea una vera propria porta d’accesso “digitale” verso le sue Agenzie.

Semplificare e migliorare la “user experience” in un’ottica conversiva, rafforzando l’integrazione tra ambiente digitale e ambiente fisico delle Agenzie, per rendere più immediato e diretto il rapporto con i Clienti ed aumentare le opportunità di business per tutta la Rete Agenziale: è questo l’obiettivo principale del restyling messo a punto da Groupama Assicurazioni - prima filiale del Gruppo francese Groupama e tra i principali player del settore assicurativo in Italia – per dare nuova linfa al suo sito web e renderlo più funzionale e rispondente alle mutate esigenze di Clienti e Agenti. Un portale che diviene, di fatto, la porta d’accesso “digitale” verso le Agenzie.

Groupama Assicurazioni, le principali novità del nuovo sito web

Le principali novità riguardano un layout grafico rinnovato e dal forte impatto visivo; una navigazione più semplice e intuitiva per gli utenti; contenuti chiari e facilmente reperibili all’interno di ogni sezione; una doppia home page, per privati e aziende; la possibilità per gli Utenti, in qualsiasi momento della navigazione, di inoltrare una richiesta di preventivo online o contattare un’Agenzia; un'esperienza da mobile responsive rinnovata, gradevole e di facile fruizione.

Il nuovo sito va incontro alle esigenze dell'era post Covid, in cui digitale e fisico sono divenuti sempre più due facce della stessa medaglia, a favore di una migliore “customer experience”. Per realizzare il nuovo portale è stata seguita, infatti, una metodologia human-centered, fondata sull’integrazione analitico-creativa dei percorsi di navigazione di ciascun utente/stakeholder. Ne è scaturita una rinnovata UX/UI, che permette agli Utenti di compiere le principali azioni con un massimo di tre click. Questa impostazione, oltre a creare valore per il business, consente di accogliere e soddisfare le esigenze degli Utenti finali, grazie alla nuova architettura informativa e all'arricchimento del portale con nuovi contenuti.

Grazie alla nuova organizzazione dei menu, infatti, il reperimento delle informazioni chiave ricercate è ora più semplice: meno click per ottenere indicazioni sui Prodotti, sulla Compagnia, sui Servizi e sulla Rete Agenziale.

L’ampliamento dello spazio dedicato alle FAQ e alla sezione Consigli consente di intercettare un maggior traffico di visitatori e la presenza di contenuti più chiari agevola la conversione di visite in leads e preventivi, da convogliare verso le Agenzie presenti sul territorio per favorire nuove opportunità commerciali.

“Il nuovo sito è l'elemento centrale della nostra roadmap di trasformazione digitale dei prossimi anni, che ha lo scopo di valorizzare sempre più il ruolo della Rete Agenziale in una combinazione forte e stabile con la Compagnia. Il portale ha un grande punto di forza, che risiede nel contributo fornito al suo sviluppo da tutte le Direzioni Aziendali della Compagnia, ciascuna coinvolta in modo specifico e sinergico, per rendere chiaro, efficace e strategico il nuovo portale, principale touchpoint della nostra azienda verso la potenziale clientela. Con questa operazione, miriamo a massimizzare le ‘conversioni’, convogliando gli utenti online verso la richiesta di un preventivo o di una consulenza presso l’Agenzia desiderata, che potrà poi contattare il nuovo potenziale cliente e avviare una consulenza telefonica, via mail o invitarlo in agenzia in modo facile ed immediato. Ma puntiamo anche a creare valore per ogni stakeholder, grazie ad esempio ad una sezione ‘Media Relations’ totalmente ristrutturata, un più facile accesso all'Area Riservata ai Clienti, l'arricchimento dei contenuti e molte altre innovazioni”, commenta Katia Romano, Direttore Marketing e Comunicazione di Groupama Assicurazioni.

“Questo processo di restyling si inserisce all’interno di un percorso molto più ampio di miglioramento del supporto digitale che la nostra Compagnia intende offrire ai suoi Clienti e alla sua Rete Agenziale. Nel corso del 2022, saranno implementati infatti anche nuovi preventivatori online, aggiornati nel layout e ottimizzati per incrementare il numero di preventivi calcolati. Ulteriori novità riguarderanno le modalità con cui vengono segnalate alle agenzie le nuove opportunità commerciali, che consentiranno di rilevare con immediatezza i nuovi contatti interessati ad una consulenza o ad un preventivo, con l’obiettivo finale di trasformare il sito di Groupama in una vera e propria porta di ingresso verso le nostre Agenzie”, conclude Pierre Cordier, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Groupama Assicurazioni.