GROW with SAP: servizi e soluzioni in cloud che permettono di adottare velocemente l’ERP SAP

Grow with SAP: soluzioni cloud innovative per adottare rapidamente l'ERP SAP e ottimizzare la gestione aziendale

GROW with SAP è una soluzione rivoluzionaria che sta ridefinendo gli standard della gestione aziendale attraverso un sistema cloud ERP completo e scalabile che combina i vantaggi della tecnologia in cloud con l’esperienza di oltre 50 anni in ambito ERP. Ma cerchiamo di capire meglio che cos'è, come funziona e come può supportare nella gestione dei processi.

Si tratta di un servizio basato sul public cloud e che, grazie a questo, garantisce un costante aggiornamento da parte di SAP nonché l’applicazione delle best practice per ogni settore di business, andando ad abbracciare e a integrare tutti gli ambiti aziendali fondamentali: si passa dalla gestione finanziaria alla supply chain, dalle vendite alle risorse umane, fino all'analytics avanzato, arrivando a offrre una visione unificata e dinamica del business. Di seguito, possiamo vedere più in dettaglio quattro esempi di settori portanti per la nostra economia e in che modo GROW with SAP contribuisce alla semplificazione del business e all’ottimizzazione dei processi.

Settore Food&Beverage: ottimizzazione e trasparenza nella filiera alimentare

Tra i numerosi settori di applicazione, GROW with SAP si distingue nettamente in quello Food&Beverage per la capacità di ottimizzare e garantire la trasparenza dell'intera filiera. Questa soluzione permette, infatti, una gestione puntuale della pianificazione produttiva, potendo assicurare la tracciabilità completa dei lotti nonché un monitoraggio costante della catena di approvvigionamento.

Le aziende del settore food che si affidano a questo partner possono, per esempio, garantire la conformità agli stringenti standard di sicurezza alimentare, ridurre significativamente gli sprechi grazie a previsioni più accurate ed offrire ai consumatori quella trasparenza che oggi rappresenta un elemento distintivo nel mercato. Questi vantaggi sono resi possibili dal sistema che integra funzionalità specifiche per il controllo qualità e la gestione delle certificazioni, elementi cruciali per le aziende che operano nel settore alimentare.

Settore Manufacturing: innovazione e flessibilità operativa

Per il comparto manifatturiero, la piattaforma introduce un nuovo paradigma di innovazione e flessibilità operativa: infatti, la soluzione eccelle nella pianificazione e nel controllo della produzione, implementando sistemi di manutenzione predittiva che si basano su tecnologie IoT, da un lato, e andando a ottimizzare la gestione delle risorse produttive, dall'altro.

Le aziende manifatturiere che scelgono GROW with SAP hanno, infatti, la possibilità di godere di numerosi vantaggi, tra cui incrementare l'efficienza operativa, una notevole riduzione dei tempi di fermo macchina e adattarsi rapidamente alle richieste di personalizzazione sui singoli prodotti. Vale la pena sottolineare come particolarmente significativa la capacità di integrare i sistemi legacy con le nuove tecnologie, permettendo una trasformazione digitale graduale e sostenibile.

Settore Service: migliorare l’esperienza del cliente

Oltre a rappresentare una soluzione strategica per il settore Food&Beverage e per l'industria Manifatturiera,

GROW with SAP si rivela altrettanto fondamentale per le aziende operanti nel settore dei servizi. Grazie alle sue avanzate funzionalità, la piattaforma consente di migliorare in modo significativo l'esperienza del cliente, ottimizzando la gestione delle commesse e garantendo un'organizzazione più efficiente dei flussi di lavoro. Nello specifico, GROW with SAP permette di pianificare in modo dettagliato ogni fase dei progetti, assicurando un monitoraggio costante del budget, una gestione intelligente delle risorse e un controllo rigoroso dei materiali necessari per l'erogazione dei servizi.

Uno degli elementi chiave che distingue questa soluzione è l'integrazione di sistemi di analisi predittiva, che permettono alle aziende di anticipare le esigenze dei clienti. Ciò si traduce in un intervento tempestivo

sull’ottimizzazione dei processi di delivery e in una forte riduzione delle inefficienze per migliorare la qualità del servizio offerto. Inoltre, grazie all'automazione e alla digitalizzazione avanzata dei processi operativi, è possibile rispondere più rapidamente alle richieste, offrire esperienze personalizzate e costruire relazioni più solide con i clienti, favorendo un elevato grado di fidelizzazione.

L'efficacia di GROW with SAP si riflette anche nella capacità di garantire un controllo puntuale sui costi operativi, evitando sprechi e ottimizzando l'allocazione delle risorse aziendali. Un ulteriore vantaggio risiede nel monitoraggio continuo delle milestone di progetto che, non soltanto assicura la massima trasparenza nei confronti dei clienti, ma consente anche di individuare in anticipo eventuali criticità e di adottare un approccio proattivo alla loro risoluzione.

Settore Wholesale: efficienza nella logistica e ottimizzazione dello stock

Per il Wholesale, la soluzione si distingue nell'ottimizzazione della logistica e nella gestione intelligente delle scorte. GROW with SAP implementa sistemi avanzati per la gestione degli inventari, la pianificazione logistica e l'ottimizzazione delle consegne, facilitando inoltre la collaborazione con i partner commerciali. Alle aziende del settore distributivo è concesso di ridurre gli sprechi grazie a previsioni più precise, garantire puntualità nelle consegne e incrementare l'efficienza operativa attraverso l'automazione dei processi. La piattaforma permette inoltre una visione integrata della supply chain, facilitando decisioni strategiche basate su dati in tempo reale.

GROW with SAP è una risposta concreta alle sfide della digitalizzazione: unisce trasparenza, efficienza e scalabilità in un'unica soluzione integrata basata sul public cloud, permettendo alle aziende di gestire i propri processi in modo innovativo e rispondendo efficacemente alle evoluzioni del mercato. La modularità della soluzione consente inoltre un approccio graduale alla trasformazione digitale, adattandosi alle specifiche esigenze e alla maturità digitale di ciascuna organizzazione.

GROW with SAP è un partner strategico per le aziende che vogliono crescere e innovare perché non si limita a digitalizzare i processi esistenti, ma introduce nuovi modelli operativi che abilitano l'evoluzione del business, permettendo alle organizzazioni di cogliere le opportunità offerte dalla trasformazione digitale e di costruire un vantaggio competitivo sostenibile nel tempo. Scopri GROW with SAP: esplora le soluzioni preconfigurate per questi quattro settori e supporta la crescita anche della tua azienda attraverso l'innovazione digitale di SAP S/4HANA Public Cloud.