Gruppo Bluvacanze prosegue nel progetto di internazionalizzazione

Gruppo Bluvacanze: prosegue il progetto di internazionalizzazione che coinvolge le tre business units corporate travel, tour operating e retail

Il Gruppo Bluvacanze, polo della distribuzione turistica di MSC Cruises, prosegue nell’esecuzione del progetto di internazionalizzazione, che coinvolge in modo integrato le sue tre business units: corporate travel, tour operating e retail. Relativamente al business travel di Cisalpina Tours, sono già operative le strutture proprietarie in Turchia, con uffici a Izmir e Kusadasi, in Brasile a Santos e negli Stati Uniti a New York. Entro i prossimi mesi del 2023 entreranno in funzione le società in Inghilterra, a Londra, in Germania ad Amburgo, in Francia a Parigi, in Spagna a Madrid e a Cipro a Limassol, quest’ultima specializzata nel mercato “Marine” e nella gestione dei viaggi dei “Seamen”.

Altre strutture sono in via di costituzione per espandere ulteriormente il network proprietario fino a tutto il 2023 e proseguire nel primo semestre del 2024. Per lo sviluppo dei mercati internazionali, il Gruppo Bluvacanze pone con un ruolo di hub strategico proprio Cisalpina US a New York, all’interno della quale è stata costituita una divisione dedicata a client management e service delivery, con il compito di sviluppare a livello internazionale un modello di operatività di alta qualità. Questo progetto sarà guidato da Marco Rinaldo e Simona Annoni.

All’Interno di Cisalpina US, Marco Rinaldo assumerà il ruolo di head of international Client management, Traveller Care & Revenue Management. Noto professionista del settore Travel, con 35 anni di esperienza specifica, Rinaldo ha realizzato risultati eccellenti nel management, nel consulting ed è protagonista di una storia imprenditoriale di successo come co-founder di Blueteam (oggi ACI blueteam).