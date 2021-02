Gruppo Cassa Centrale: utile in crescita a 245 milioni di Euro

Gruppo Cassa Centrale: il coefficiente patrimoniale CET1 ratio al 21,46% colloca il Gruppo ai vertici del sistema bancario italiano.

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Centrale ha approvato i dati preconsuntivi 2020 che confermano la capacità del Gruppo Cassa Centrale e delle 77 Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Raiffeisenkassen, di crescere patrimonialmente ed economicamente, e di svolgere al meglio il proprio ruolo a sostegno delle Comunità, reagendo più che positivamente all’emergenza Covid-19 e garantendo sempre, insieme ad Allitude, la continuità operativa dei servizi.

Questi i principali dati di preconsuntivo a livello consolidato 2020 approvati dal CdA: crescono l’utile netto a 245 milioni di Euro (+8,8% rispetto ai 225 milioni del 2019) e, a conferma della solidità del Gruppo, il CET1 ratio al 21,46% rispetto al 19,7% del 2019. Le commissioni nette nel 2020 si attestano a 657 milioni di Euro, in aumento di 13 milioni (+2%) rispetto al 2019. Un dato molto positivo, soprattutto perché maturato in un contesto fortemente condizionato dalla pandemia che ha limitato l’attività nei mesi caratterizzati dal lockdown. Il preconsuntivo 2020 evidenzia un totale attivo di 83,1 miliardi di Euro. Registra una forte crescita la raccolta complessiva (+11%) che si attesta a 91,6 miliardi di Euro. La componente della raccolta diretta aumenta su base annua di 5,2 miliardi (+10%) e la raccolta indiretta cresce di 3,6 miliardi (+13%) grazie a una significativa spinta delle componenti di risparmio gestito e assicurativo che rappresentano, alla fine del 2020, il 63% della raccolta indiretta totale: in particolare, il risparmio gestito cresce del 15% e il comparto assicurativo del 19%. Fondamentale per il conseguimento di questi risultati è l’apporto delle due società del Gruppo, NEAM per i fondi comuni di investimento e Assicura per la bancassicurazione. In aumento di 3,2 miliardi di Euro i crediti verso la clientela, che ammontano oggi complessivamente a 46,2 miliardi (+5,4%). La dinamica creditizia deriva anche dai finanziamenti agevolati a sostegno di un contesto economico fortemente condizionato dalla pandemia. Il grande sforzo profuso dalle Banche del Gruppo per far fronte all’emergenza è testimoniato anche dalle oltre 120 mila moratorie per un totale di 14 miliardi di Euro, che si sommano all’erogazione di 57 mila nuovi finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, per un totale di 3,5 miliardi.

Il preconsuntivo 2020 evidenzia una contrazione dell’NPL ratio di Gruppo dal 9,3% del 2019 al 6,8% di dicembre 2020. Grazie alla gestione attiva dei crediti deteriorati, lo stock complessivo si riduce di 850 milioni di Euro (pari al 20% dello stock in essere a fine 2019), variazione in gran parte riconducibile alla contrazione delle sofferenze (-600 milioni), e all’impegno del Gruppo nel portare a termine in modo coordinato operazioni di cartolarizzazione e di cessione. Particolarmente significativo anche l’aumento del coverage medio sul credito deteriorato che risulta pari al 64%, favorito anche dalle linee guida della Capogruppo in materia di accantonamenti.

Nel coniugare crescita e redditività con l’autentica matrice cooperativa e localistica del Gruppo, non sono mancate le iniziative volte a rispondere alle esigenze delle Comunità di riferimento.

“Nel 2020 – afferma il Presidente di Cassa Centrale Banca, Giorgio Fracalossi – Ci siamo innanzitutto attivati con impegno per tutelare la salute di clienti e collaboratori. Coerentemente con la nostra funzione sociale, all’attività bancaria abbiamo affiancato donazioni e raccolte fondi per le realtà che necessitavano di risorse per far fronte all’emergenza. Da ricordare anche il set di proposte modulari sul Superbonus, che valorizza le aziende e i professionisti del territorio. L’attenzione alle Comunità è parte della nostra mission, e in momenti come questo diventa ancora più forte. Abbiamo i numeri, la solidità e una presenza capillare sul territorio che ci consentono di fare la nostra parte per il bene della nostra gente.”