Gruppo Centro Paghe: incremento del fatturato a €39,3 mln

Gruppo Centro Paghe: fatturato in crescita del 150% in 3 anni, sale a 39,3 milioni di euro

Gruppo Centro Paghe, azienda con headquarter nel Vicentino che fornisce software per la gestione del personale e dell’impresa a più di 10 mila professionisti e aziende in tutta Italia, ha registrato una crescita di fatturato del 150% in soli 3 anni. Nel 2018, il fatturato aggregato del Gruppo era pari a 15,7 milioni di euro (con un Ebitda di 1,6 milioni, al 10%). Nel 2021 è salito a 39,3 milioni di euro, con una crescita di 23,6 milioni. Nello stesso periodo, l’Ebitda ha raggiunto quota 3,1 milioni, con una crescita di 1,5 milioni (+90%).

La crescita del fatturato annuo avvenuta dal 2018 al 2021 è quantificabile in 23,6 milioni. Deriva per 6,9 milioni da crescita organica (su base 2018) e 16,7 milioni per effetto delle acquisizioni. La crescita di Ebitda di 1,5 milioni nel periodo origina per 1,1 milioni da acquisizioni e il rimanente da crescita organica. Nel 2021, circa un milione di euro di Ebitda è stato reinvestito in sviluppo progetti e nuovi prodotti i cui benefici saranno evidenti a partire dal 2023.

Inoltre, stando alle stime aziendali, il 2022 si andrà a chiudere con un ulteriore segno positivo, una crescita tra il 5 e il 7%. I ricavi nel 2020 erano stati di 28,5 milioni, con una crescita nei dodici mesi di 10,8 milioni (+37,8%) di cui 7,9 milioni in acquisizioni e 2,9 milioni organica (pari al 10,2%), valori che hanno portato il fatturato del 2021 a 39,3 milioni di euro.

“Dal punto di vista strategico, quest’anno il gruppo si sta muovendo in continuità col passato, puntando sull’eccellenza tecnologica, il rafforzamento delle proprie posizioni e l’espansione in nicchie di mercato adiacenti al proprio business”, ha spiegato Beniamino Ambrosini, presidente di Gruppo Centro Paghe. “Puntiamo a proseguire la crescita in alcuni settori strategici. Ad esempio, nello sviluppo sia in termini di clienti che di soluzioni innovative del mercato delle agenzie per il lavoro. La crescita nel settore del welfare, con sempre maggiori volumi di intermediato. Le soluzioni per la digitalizzazione dei processi e la dematerializzazione dei documenti. Il prossimo triennio vede inoltre tra gli obiettivi del gruppo una riorganizzazione della struttura societaria, un’ulteriore crescita nell’area gestione risorse umane, la crescita per linee esterne attraverso acquisizioni mirate”.

Una crescita significativa, avvenuta sia grazie a quella organica interna che ad una serie di acquisizioni in settori omogenei o adiacenti a quelli esistenti. Gruppo Centro Paghe conta 10 mila aziende partner su vari livelli, 2.500 studi professionali e oltre 1.000 tipologie di contratti gestiti. Mezzo milione sono, invece, i cedolini mensili elaborati con la suite Centro Paghe e 432 i dipendenti del gruppo impiegati in 32 diverse sedi dislocate su tutto il territorio nazionale.