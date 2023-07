Gruppo DP, System Management supporta Sisal nella creazione di Pool Games

Gruppo DigitalPlatforms, System Management supporta Sisal nella creazione della piattaforma Pool Games

System Management Spa, Società del Gruppo DigitalPlatforms, supporta Sisal nella progettazione e realizzazione della nuova piattaforma Pool Games (BPGP - Betting Pool Games Platform) di Sisal. System Management (a rafforzamento della propria proposta di progetto) ha potuto presentare un’organizzazione focalizzata a offrire servizi di supporto allo sviluppo di infrastrutture applicative complesse nonché servizi di supporto applicativo finalizzati alla manutenzione ed al supporto operativo. In tal senso le esperienze presentate sui clienti large enterprise quali TIM, Bulgari, CNH, Enel, Q8, hanno costituito un elemento di scelta in quanto rappresentative di un modello di collaborazione simile allo scenario proposto da Sisal.

“System Management ha nel tempo instaurato un rapporto di collaborazione con Sisal che, passando anche dal recente co-working su Napoli, le ha permesso di offrire il meglio delle proprie capacità di ingegnerizzare architetture applicative data driven e real time in contesti sfidanti sia per tecnologie in uso che per i KPI richiesti. Il tutto nel rispetto dei valori chiave di Sisal quali la sostenibilità e l’innovazione” ha commentato Raffaele Aiello, Direttore Commerciale di System Management e DataBooz Italia.

“La partnership con Sisal di System Management, azienda del Gruppo DigitalPlatforms specializzata in Business Consulting e Big Data Analysis, è un esempio tangibile della nostra capacità di offrire soluzioni avanzate nell'ambito delle infrastrutture applicative complesse” ha commentato Claudio Contini, Ceo di DigitalPlatforms. “Questa partnership rappresenta un riconoscimento significativo per il nostro Gruppo e una ulteriore dimostrazione della nostra capacità di poter offrire soluzioni tecnologiche di altaqualità. Siamo grati per la fiducia che Sisal ha nuovamente riposto in noi e non vediamo l'ora di contribuire ancora di più al successo di questa fruttuosa collaborazione”.