Gruppo Eprcomunicazione, Mauro Isidori è il nuovo CFO

Eprcomunicazione, Mauro Isidori nominato nuovo CFO del Gruppo

Un nuovo, importante ingresso in Eprcomunicazione, società specializzata nella comunicazione e nelle relazioni pubbliche con forte connotazione digitale quotata all’Euronext Growth Milan. L'azienda, associata UNA, nel corso del Consiglio di amministrazione di oggi ha accolto Mauro Isidori, che prenderà il posto di Consigliere esecutivo in sostituzione del dimissionario Valerio Gianni. Il consiglio di amministrazione ha conferito a Isidori le deleghe di CFO; l’incarico si inserisce nell’ambito di un ampio processo di rafforzamento degli uffici amministrativi del Gruppo.

“Diamo il benvenuto a Mauro Isidori che, con la sua competenza manageriale e finanziaria comprovata da anni di esperienze di successo sia in Italia che all’estero, rafforza in modo considerevole la governance del Gruppo", ha dichiarato Camillo Ricci, CEO di Eprcomunicazione. Nell’occasione Ricci ha ringraziato Valerio Gianni per il lavoro svolto con professionalità e dedizione all’interno dell’azienda.

Mauro Isidori è laureato in Economia e ha conseguito vari master in gestione aziendale e analisi finanziaria. In ruoli di crescente responsabilità, in aziende multinazionali in passato e ora in un'azienda italiana leader nel settore dell’entertainment, nonché in aziende nei settori dei servizi, delle compagnie aeree e della comunicazione, ha acquisito un background internazionale, un profilo versatile e profonde competenze sui temi di Finance, Supply Chain, General Services, Facility e Purchasing. Ha gestito budget fino a 100 mln di euro.