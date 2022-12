Gruppo FS: l'AD Luigi Ferraris è Business Person of the Year

Gruppo FS, l'amministratore delegato Luigi Ferraris è Business Person of the Year per la rivista Fortune Italia

Luigi Ferraris è Business Person of the Year per la rivista Fortune Italia. Il numero di dicembre-gennaio della rivista ospita in copertina l’amministratore delegato del Gruppo FS Italiane. L’AD Ferraris ha ricevuto il prestigioso riconoscimento oggi pomeriggio in occasione dell’evento “Verso una nuova Italia” organizzato dalla Scuola Politica “Vivere nella Comunità” e Fortune Italia nella sede del Casino Aurora-Pallavicini a Roma. Durante l’evento anche la Lectio Magistralis sul tema Formazione della dirigenza pubblica tenuta da Bernardo Giorgio Mattarella.

Luigi Ferraris, amministratore delegato del Gruppo FS da giugno 2021, ha avviato con il Piano industriale 2022-2031 un’importante riorganizzazione delle attività industriali del Gruppo grazie alla nascita di quattro poli di business: Infrastrutture, Passeggeri, Logistica, Urbano. Il Piano industriale da 190 miliardi di euro di investimenti vede inoltre nella digitalizzazione e nelle persone i propri fattori abilitanti del modello di mobilità intermodale che è tra gli obiettivi del Gruppo. Tra le motivazioni anche le strategie di internazionalizzazione di FS, che considera l’Europa nuovo mercato domestico per valorizzare il treno come mezzo green per eccellenza e contribuire così alla transizione ecologica.