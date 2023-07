Gruppo FS, donate 37 tonnellate di generi alimentari

Gruppo FS e Banco Alimentare: oltre 13 tonnellate di generi alimentari donati nel 2023, insieme a 24 tonnellate distribuite nel 2022

Oltre 13 tonnellate di generi alimentari donati nei primi cinque mesi del 2023, e ulteriori 24 tonnellate già distribuite nel 2022. Sono i numeri delle donazioni delle eccedenze alimentari provenienti dalla gestione del contratto di ristorazione a bordo dei treni Frecciarossa di Trenitalia, e che ritraggono l’impegno di Ferrovie dello Stato Italiane, guidate dall’Ad Luigi Ferraris, nel contrasto agli sprechi e nel sostegno alle persone più vulnerabili.

Nel dettaglio, delle oltre 13 tonnellate di eccedenze dei generi alimentari del servizio ristorazione gestito da Elior a bordo delle Frecce, il 62% è stato assegnato al Banco Alimentare. La collaborazione con l’organizzazione non-profit che si occupa di recuperare e distribuire alimenti a chiunque ne abbia bisogno è iniziata già nel 2022, con il 47% delle 24 tonnellate di generi alimentari distribuite e destinate proprio al Banco Alimentare.

"Siamo orgogliosi di portare avanti quest’iniziativa", ha dichiarato Stefano Cuzzilla, Presidente di Trenitalia, "che ci consente di offrire un supporto concreto alla comunità e di misurare i benefici che può portare. I primi risultati ci incoraggiano a proseguire su questo percorso che arricchisce ulteriormente il nostro impegno in ambito sociale".

Principali punti di raccolta le stazioni di Torino e Milano ma il circuito delle donazioni è destinato a crescere: da questo mese si amplierà ulteriormente coinvolgendo altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) beneficiarie. In questo modo l'azione si estende anche ad altre città italiane come Roma, Napoli e Venezia: ciò permette di aumentare l'efficacia del progetto e garantire una maggiore copertura territoriale.