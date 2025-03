Gruppo FS, Italferr: avanzano i lavori per la nuova linea ferroviaria lungo l’Himalaya

Gruppo FS, Italferr: abbattuti due diaframmi per la nuova linea ferroviaria lungo l’Himalaya

Un’impresa ingegneristica tra le più complesse del pianeta segna un nuovo traguardo: l’abbattimento simultaneo di due diaframmi nell’ambito della costruzione della nuova linea ferroviaria Rishikesh-Karnaprayag, lungo il sistema montuoso dell’Himalaya, in India.

Italferr, società di ingegneria del Gruppo FS, in joint venture con la svizzera Lombardi, sta portando avanti le attività di progettazione e project management consulting per questo ambizioso progetto commissionato dalla RVNL, Rail Vikas Nigam, le ferrovie dell’India. L’obiettivo è realizzare un tracciato di 125 km nella regione dell’Uttarakhand, con una prevalenza di sviluppo sotterraneo: ben 105 km su 17 gallerie. La linea ferroviaria seguirà il corso del fiume Gange e comprenderà la costruzione di 13 stazioni.

L’intero progetto è suddiviso in dieci lotti, con la joint venture che vede Italferr capogruppo responsabile dei lotti 1 e 8. Nel dettaglio, il Package 1 prevede 12 km di linea, comprensivi di una galleria di circa 11 km e una stazione a Shivpuri. Il Package 8 include due tunnel di 6,6 km e 7,1 km, realizzati con metodo di scavo tradizionale, e due stazioni situate a Golthir e Gauchar.

I lavori procedono a ritmo serrato, come dimostrano i traguardi raggiunti nel marzo 2025. Sul Package 1 è stata completata la sezione dell’Escape Tunnel, che si estende dall’Adit (tunnel intermedio a servizio dello scavo) fino al Portale P2. Lo scavo di questa sezione è iniziato nel maggio 2021. Sul Package 8, invece, è stato completato l’intero scavo del Main Tunnel, con una lunghezza superiore ai 7 km e un diametro di quasi 9 metri, avviato nel 2022.

Questa nuova linea ferroviaria non rappresenta solo un’importante infrastruttura di trasporto, ma testimonia anche l’impegno di Italferr per l’innovazione e la resilienza in uno dei contesti geografici e ambientali più estremi del mondo. L’opera contribuirà in modo significativo a migliorare la mobilità e la connettività della regione, aprendo nuove opportunità di sviluppo per l’India settentrionale.