Gruppo FS Italiane, venduto l’ex scalo ferroviario di Porta Romana

Gruppo FS Italiane: 180 milioni per l'ex scalo ferroviario milanese di Porta Romana

FS Sistemi Urbani, società capofila del Polo Urbano del Gruppo FS Italiane, ha venduto per 180 milioni di euro l’ex scalo ferroviario milanese di Porta Romana. L’acquirente, che si era aggiudicato l’asset tramite procedura di gara ad evidenza pubblica, è il Fondo Porta Romana, gestito da COIMA e partecipato da Covivio, Prada Holding e COIMA ESG City Impact Fund. Al termine della procedura d'acquisto, il Fondo Porta Romana ha lanciato un concorso di progettazione per il masterplan dell’ex scalo, con la partecipazione registrata di circa 20 tra i maggiori operatori italiani e internazionali del settore. Il concorso si è concluso con la vittoria del progetto Parco Romana presentato dal team di OUTCOMIST.

Il piano prevede la realizzazione, sulle aree dello scalo, del Villaggio Olimpico e Paralimpico che ospiterà gli atleti nel corso dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 e la sua successiva riconversione a student housing in chiave di sostenibilità ambientale e a beneficio della collettività.

Il masterplan si pone dunque in perfetta sintonia con l’Accordo di Programma firmato nel 2017 da Comune di Milano, Regione Lombardia, Ferrovie dello Stato Italiane, FS Sistemi Urbani, Rete Ferroviaria Italiana e Savills con l’obiettivo di riqualificare sette ex scali ferroviari milanesi (Farini, Porta Romana, Porta Genova, Greco-Breda, Lambrate, Rogoredo, San Cristoforo), in un’ottica di ricucitura urbana con la contestuale creazione di spazi verdi e di aggregazione per la cittadinanza.