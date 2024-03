Gruppo FS, Polo Infrastrutture: siglato accordo con il Turkmenistan

Gruppo FS, Polo Infrastrutture: firmato protocollo d'intesa con il Turkmenistan, l'obbiettivo è gestire i sistemi di trasporto ferroviario

Un nuovo capitolo di cooperazione nei trasporti e nella connettività si è aperto tra Italia e Turkmenistan, con la firma di un importante accordo a Roma presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Alla presenza del Ministro Matteo Salvini, il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Direttore generale dell'Agenzia dei trasporti e delle comunicazioni Mammethan Chakyyev e il Presidente di Rete Ferroviaria Italiana Dario Lo Bosco hanno sottoscritto il protocollo d'intesa. L'accordo mira a gestire i sistemi di trasporto ferroviario e i nodi intermodali del Turkmenistan, promuovendo una stretta collaborazione nel settore infrastrutturale. Si prevede lo scambio di migliori pratiche e l'ottimizzazione delle strategie di sviluppo infrastrutturale, con un particolare focus sull'efficienza e l'innovazione tecnologica.

Le attività concordate includono la pianificazione, progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture ferroviarie e stradali, utilizzando anche tecniche innovative come il Building Information Modeling (BIM) 4D e 5D. Si punta inoltre allo sviluppo sostenibile e all'organizzazione di eventi come conferenze e workshop per favorire lo scambio di conoscenze e esperienze. Durante la giornata, i vertici delle società del Polo Infrastrutture hanno incontrato la delegazione turkmena per approfondire la collaborazione e visitare la sala operativa nazionale di Rete Ferroviaria Italiana, evidenziando l'importanza strategica di questo accordo per entrambi i paesi.