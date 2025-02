Gruppo FS protagonista nella realizzazione della prima metropolitana di Riyadh

Gruppo FS al fianco di Riyadh: al via la realizzazione della prima metropolitana sostenibile dell’Arabia Saudita

Riyadh compie un passo decisivo verso la mobilità sostenibile con la realizzazione della sua prima metropolitana, un’infrastruttura imponente che cambierà il volto del trasporto pubblico nella capitale saudita. Il progetto prevede sei linee per un totale di 176 chilometri, 90 stazioni e una capacità di trasporto fino a 1,1 milioni di passeggeri al giorno. Tra i protagonisti di questa rivoluzione c’è il Gruppo FS, impegnato dal 2018 nei lavori attraverso il consorzio FLOW, in partnership con Ansaldo STS (Hitachi Rail STS) e Alstom. Il consorzio si è aggiudicato la gestione delle operazioni e della manutenzione delle linee 3, 4, 5 e 6 per un periodo di 12 anni.

L’inizio del 2025 ha segnato un traguardo significativo con l’inaugurazione della linea 3, la Orange Line, la più lunga del sistema con oltre 40 chilometri di tracciato. Un elemento distintivo di questa linea è la stazione Qasr Al Hokm Downtown, progettata da Crew, società del Gruppo FS. La sua architettura moderna e funzionale prevede una grande tettoia in acciaio inossidabile, che offre ombra agli spazi pubblici circostanti e convoglia la luce del giorno verso la stazione sottostante. La struttura è caratterizzata da una parete conica in cemento armato e da aperture triangolari ispirate alla tradizione architettonica saudita, creando un ponte simbolico tra innovazione e storia.

L’avvio della metropolitana rappresenta una svolta epocale per la città, favorendo il passaggio da una mobilità basata su mezzi privati a un sistema di trasporto pubblico efficiente e sostenibile. Il nuovo modello contribuirà a una significativa riduzione delle emissioni di CO₂, ponendo Riyadh come esempio di innovazione e sostenibilità per altre metropoli.

L’Arabia Saudita sta investendo con decisione nel potenziamento delle infrastrutture e del trasporto pubblico, sia urbano che per lunghe percorrenze. In questo scenario, il Gruppo FS gioca un ruolo chiave grazie alle sue società Italferr, specializzata in ingegneria ferroviaria, e Italcertifer, dedicata alla certificazione di infrastrutture e veicoli ferroviari. Per consolidare la sua presenza nell’area MENA, nel 2019 il gruppo ha costituito la società Ferrovie dello Stato Italiane Saudi Arabia for Land Transport, con l’obiettivo di supportare operativamente il progetto della metropolitana di Riyadh. FS continua inoltre a monitorare le opportunità di sviluppo nel Paese, confermando il proprio impegno nel settore del trasporto pubblico sostenibile.