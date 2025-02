Gruppo FS: completato lo scavo della galleria AV/AC a San Martino Buon Albergo

Gruppo FS, Cantieri Parlanti linea AV/AC Verona-Bivio Vicenza: completate le attività di scavo della galleria di San Martino Buon Albergo

Nel cantiere di San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona, è stato completato l’abbattimento del diaframma della galleria artificiale, segnando la conclusione dello scavo di una delle opere fondamentali per il nuovo tracciato ferroviario. Si tratta del primo lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Bivio Vicenza, parte della linea AV/AC Verona-Padova. Con questo traguardo, il progresso dei lavori del primo lotto ha raggiunto il 60%.

Durante il sopralluogo, sono intervenuti Elisa De Berti, Vicepresidente e Assessore ai Lavori Pubblici – Infrastrutture – Trasporti della Regione del Veneto, Luigi De Amicis, Direttore Progetti AV/AC di Rete Ferroviaria Italiana, e Giulio Furlani, Sindaco del Comune di San Martino Buon Albergo, accompagnati da Marco Rettighieri, Presidente del Consorzio Iricav Due.

La realizzazione di questa nuova linea fa parte delle opere finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e rappresenta un segmento del Core Corridor Mediterraneo. Questo corridoio, che collegherà i porti del sud della Penisola iberica con il confine ucraino, passando per il sud della Francia, l’Italia Settentrionale, la Slovenia e una parte della Croazia, avvicinerà l'Italia al resto dell'Europa, rafforzando il sistema di trasporto transeuropeo.

Il completamento della galleria artificiale rappresenta una tappa significativa per il progetto della nuova linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova. Questa galleria, lunga circa 2 chilometri e con larghezza superiore ai 10 metri e un’altezza interna di 7 metri, è stata realizzata utilizzando il metodo “Top Down”. Questa tecnica riduce l'impatto sulla superficie e assicura stabilità e sicurezza durante la fase di scavo.

La nuova linea AV/AC Verona-Padova è destinata a stimolare lo sviluppo economico del Paese. I lavori vengono eseguiti per lotti funzionali, con il primo lotto, che riguarda la tratta Verona-Bivio Vicenza, già in costruzione e con una lunghezza di 44,2 chilometri. Il secondo lotto, che riguarda l'attraversamento di Vicenza, è in corso di sviluppo, mentre il terzo lotto, che coprirà la tratta Vicenza-Padova, è in fase di progettazione. Al momento, circa 4.000 persone sono impegnate nella costruzione dell'intera linea, coinvolgendo 450 imprese. Una volta completato, questo intervento garantirà il collegamento ferroviario tra Milano e Venezia, favorendo la mobilità sostenibile e l’alta velocità in una delle aree più industrializzate del Paese.

Il collegamento ferroviario AV/AC Verona-Bivio Vicenza fa parte anche del progetto Cantieri Parlanti, un'iniziativa del Gruppo FS, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sotto la supervisione del Commissario Straordinario di Governo Vincenzo Macello. I cantieri "parlano" attraverso un linguaggio chiaro e diretto, volto a coinvolgere le comunità locali e a mantenerle informate sugli sviluppi delle opere, spiegando i benefici e l’importanza dei lavori in corso.

L'informazione è condivisa anche tramite pannelli visibili nei cantieri e una pagina web, dove gli aggiornamenti sui progressi delle attività sono continuamente disponibili. Inoltre, sono previste iniziative che trasformeranno i cantieri in veri e propri centri di comunicazione, aperti al pubblico, per facilitare il confronto sui cambiamenti che queste opere apporteranno alle aree urbane interessate.