Gruppo Helvetia Italia: Emanuela Mantini nominata Chief Commercial Officer

Gruppo Helvetia Italia: annunciata la nomina di Emanuela Mantini come nuovo Chief Commercial Officer

Il Gruppo Helvetia Italia ha annunciato la nomina di Emanuela Mantini come Chief Commercial Officer. Con una ventennale esperienza nel settore assicurativo, Mantini riporterà direttamente al CEO Roberto Lecciso e farà parte del Comitato di Direzione della Compagnia. La sua principale responsabilità sarà coordinare la strategia distributiva in un’ottica multicanale, gestendo tutte le reti distributive del gruppo.

“Siamo orgogliosi di accogliere nel nostro team Emanuela Mantini in qualità di Chief Commercial Officer. Emanuela avrà un ruolo fondamentale nel Gruppo Helvetia Italia sia contribuendo alla definizione della nostra offerta al passo con le nuove sfide del mercato sia valorizzando ulteriormente le partnership con le nostre reti distributive”, ha sottolineato Roberto Lecciso, CEO del Gruppo Helvetia Italia.

Mantini, che sarà operativa a partire da lunedì primo luglio, vanta oltre 23 anni di esperienza in strategia, finanza e distribuzione nel settore assicurativo. “Sono entusiasta di assumere questo nuovo incarico che mi consentirà di contribuire al consolidamento e allo sviluppo del Gruppo Helvetia Italia grazie alla mia esperienza maturata in ruoli strategici nella catena del valore del comparto assicurativo, nella trasformazione digitale e nella distribuzione. Lavorerò in partnership con la rete distributiva per fare in modo che la qualità della relazione con ogni singolo agente, broker e istituto bancario garantisca soddisfazione e crescita profittevole a tutti”, ha affermato Emanuela Mantini.

Prima di unirsi al Gruppo Helvetia Italia, Mantini ha lavorato presso Assicurazioni Generali dove, fino a metà 2024, ha ricoperto il ruolo di Group Head of Strategy & Business Transformation. In questa posizione, ha avuto la responsabilità del disegno e della supervisione della strategia di Gruppo e della definizione degli indirizzi strategici aziendali, oltre al coordinamento e monitoraggio dell’implementazione degli stessi. In precedenza, Mantini è stata Head of Distribution Innovation e Project Manager presso AXA Assicurazioni, assumendo la responsabilità della definizione e della realizzazione di progetti strategici volti a dare vita alla trasformazione digitale delle reti distributive.

Dal 2014 al 2017, Mantini è stata membro del consiglio di amministrazione di Widiba, banca digitale e multicanale del gruppo Monte dei Paschi di Siena. Laureata in Economia aziendale presso l’Università Bocconi di Milano, Mantini ha iniziato la sua carriera nel 2000 in BNL Investimenti Sim in qualità di financial controller. Con questa nomina, il Gruppo Helvetia Italia rafforza il suo impegno verso l’innovazione e la sostenibilità, confermando la volontà di crescere e svilupparsi ulteriormente nel mercato assicurativo italiano.