Gruppo Hera e Ascopiave, acquisizione del 92% di Asco TLC

Gruppo Hera e Ascopiave, sottoscritti i contratti relativi all'acquisizione del 92% di Asco TLC

Il Gruppo Hera e il Gruppo Ascopiave collaborano in un nuovo progetto di acquisizione. In data odierna, le due società hanno annunciato ufficialmente la completata sottoscrizione della documentazione contrattuale che disciplina l’acquisizione del 92% di Asco TLC da Asco Holding e dalla C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno. Il trasferimento delle azioni Asco TLC avverrà al closing dell’operazione, previsto nel primo trimestre 2023. La partnership programmata rappresenta un passaggio strategico importante nell’evoluzione del portafoglio di attività di Ascopiave e del Gruppo Hera nel settore IT-TLC, in linea con i piani industriali dei due gruppi.

Il progetto costituisce per Ascopiave un’operazione con parti correlate, in ragione del fatto che Asco Holding controlla Ascopiave, senza comunque esercitare rispetto a quest’ultima attività di direzione e coordinamento. L’operazione si qualifica come un’operazione di minore rilevanza, ai sensi del Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate (di seguito “Regolamento”), nonché della relativa procedura adottata da Ascopiave, e ha ricevuto il parere favorevole, non vincolante, da parte del Comitato competente per le operazioni con parti correlate di Ascopiave.