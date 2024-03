Gruppo MutuiOnline, al via il progetto di rebranding: il nuovo nome è Moltiply

Gruppo MutuiOnline cambia nome in Moltiply: annunciato il progetto di rebranding

Gruppo MutuiOnline, che nel 2023 ha chiuso con risultati che hanno raggiunto ricavi per 404,2 M€ (+30,1% anno su anno) e un EBITDA pari a 108,2 M€ (+22,2%), ha annunciato un progetto di re-branding istituzionale. Il nuovo nome sarà “Moltiply”, e nel corso della prossima assemblea dei soci verrà proposto di modificare la denominazione della Società in “Moltiply Group”.

Il rebranding avviene a conclusione di un esercizio in cui il Gruppo ha consolidato ulteriormente la diversificazione delle sue attività, sia dal punto di vista dei settori di riferimento, sia della presenza geografica, grazie ai business di comparazione e intermediazione acquisiti in Francia, Spagna e Messico. Dalla sua nascita il Gruppo ha contribuito alla definizione di nuove industrie e modelli di business, estendendo via via negli anni la propria azione sia sul fronte B2B che B2C.

In ambito B2B, con la Divisione BPO (216,1 M€ di ricavi nel 2023 e 47,5 M€ di EBITDA) il Gruppo si è posizionato qualeprincipale fornitore specializzato nei servizi di Business Process Outsourcing per il settore finanziario in Italia, gestendo tramite piattaforme operative e tecnologiche all’avanguardia alcuni dei principali processi di business per conto delle aziende del settore bancario, assicurativo e del leasing, contribuendo alla loro competitività in termini di efficienza interna e di qualità del servizio.

In ambito B2C, la Divisione Broking, a cui fanno capo alcuni tra i più importanti servizi di comparazione e intermediazione online in Italia (MutuiOnline.it, Segugio.it, TrovaPrezzi.it, SOStariffe.it e molti altri) e all’estero (LeLynx.fr in Francia, Rastreator.comin Spagna e Rastreator.mx in Messico), aiuta con trasparenza i consumatori a districarsi nell’ambito dell’acquisto di prodotti e servizi in molteplici mercati complessi e in costante evoluzione.

Un raggio d’azione, quindi, sempre più ampio e capace di generare significativi e positivi impatti sia sulle imprese sia sui consumatori,con un effetto moltiplicatore che richiede anche un nome in grado di esprimerlo. Ed è infatti questo effetto, già evidente nella crescita del Gruppo, che oggi conta più di 3.000 addetti e oltre 30 sedi dentro e fuori i confini nazionali, nonché l’ambizione di continuare a essere moltiplicatore di forza per i propri clienti che hanno condotto alla scelta del nuovo marchio. Una scelta che apre sì una nuova fase di sviluppo ma che al contempo accompagna il mercato in un percorso di continuità segnato da quel “MOL” iniziale che rimanda alla storia della Società e al ticker delle azioni quotate presso il Segmento STAR di Borsa Italiana fin dal 2007.