Gruppo Nestlé: Valeria Norreri nominata Head of Corporate Brand & Content Strategy

Gruppo Nestlé: annunciata la nomina di Valeria Norreri come Head of Corporate Brand & Content Strategy

Valeria Norreri assume la carica di Head of Corporate Brand & Content Strategy del Gruppo Nestlé in Italia. Con un'esperienza di 24 anni all'interno dell'azienda, nel nuovo ruolo guiderà un team di 13 professionisti e riporterà direttamente all'Amministratore Delegato.

"Ringrazio Nestlé per la fiducia e per l’opportunità che mi viene offerta e che colgo con tutta l’energia che mi contraddistingue. So di poter contare su una squadra di professionisti e sarà per me un piacere condividere con loro la conoscenza e le esperienze che in questi anni ho maturato all’interno del Gruppo e arricchire il mio bagaglio con nuove competenze. Nestlé è a tutti gli effetti la mia seconda casa, un nido nel quale sono cresciuta dal punto di vista personale e professionale, sposando e contribuendo a consolidare la visione di un Gruppo da sempre impegnato nella nutrizione e nel benessere per i propri clienti di ogni età", ha dichiarato Valeria Norreri.

La sua carriera all'interno del Gruppo Nestlé è caratterizzata da una crescita costante e dal ricoprire ruoli chiave in diversi brand dell'azienda. Dopo la laurea in Scienze Politiche e un Master Publitalia '80 in Marketing e Comunicazione, ha iniziato il suo percorso in Nestlé nel 2002 come Marketing Specialist per Nescafé. Successivamente, dal 2003 al 2006, ha assunto la responsabilità di Brand Manager per Nesquik, e dal 2006 al 2009 ha ricoperto lo stesso ruolo per Levissima.

Dal 2009 al 2016, è stata Marketing Director nella International Business Unit Sanpellegrino, coordinando le strategie di brand per Acqua S.Pellegrino e Acqua Panna nei mercati di Nord America, Francia, Regno Unito, Svizzera, Germania e Cina. Successivamente, tra il 2016 e il 2019, ha guidato il team della Confectionery International Business Unit, occupandosi dello sviluppo strategico globale del brand Baci Perugina, del trade marketing e delle vendite all'estero.

Dal 2019 ha ricoperto il ruolo di Strategic Group Marketing and Communication Manager, dirigendo un team focalizzato sulla costruzione dell'immagine aziendale, lo sviluppo del piano editoriale e la comunicazione del purpose aziendale. Con questa nuova nomina, Valeria Norreri prosegue il suo percorso di crescita all'interno del Gruppo Nestlé, portando con sé una consolidata esperienza e una visione strategica orientata all'innovazione e al rafforzamento della brand identity.