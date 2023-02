Horsa, perfezionata l’acquisizione di Metaverso Srl

Horsa acquisisce Metaverso e si espande nel mondo delle soluzioni di Virtual & Augmented Reality

Horsa, system integrator leader a livello nazionale, che progetta e implementa soluzioni ICT destinate alle medie e grandi imprese, tramite Delta System, software house che fa parte di Horsa, ha perfezionato l’acquisizione di Metaverso, digital agency di Asolo (TV) specializzata nella produzione di applicazioni e contenuti multimediali basati sulla visualizzazione 3D e la Realtà Virtuale e Aumentata. L’acquisizione di Metaverso Srl è un’altra tappa importante nel percorso di crescita per linee esterne di Horsa, volta a rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento nel mercato in forte espansione della virtualizzazione digitale, portando l’innovazione del Metaverso tramite progetti concreti ai propri clienti.

Metaverso nasce dalla passione per la Realtà Virtuale; è un’impresa concepita in ambito accademico e trasformata in realtà aziendale con fiducia nella propria visione innovativa. Metaverso dal 2006 ha saputo anticipare l’evoluzione del mercato digitale sviluppando strumenti volti a potenziare la conoscenza attraverso l’impatto visivo ed esperienziale, piattaforme software popolate con modelli digitali ad alta fedeltà, realtà virtuale ed aumentata, facendo leva sul proprio know-how altamente specializzato e contando sui servizi di eccellenza della propria offerta innovativa e variegata.

L’obiettivo dell’operazione è duplice: da un lato la condivisione di competenze e di soluzioni di alto contenuto innovativo verso i clienti di Horsa, sviluppando progetti ad hoc nell’ambito del Metaverso, dall’altro anche l’inserimento dell’innovativo configuratore 3D sviluppato da Metaverso srl all’interno delle soluzioni proprietarie di Horsa. Più in particolare, si tratta di una svolta cruciale che permette a Horsa di portare un’offerta particolarmente all’avanguardia, rivolta alla virtualizzazione, ai suoi clienti in diversi settori come quello del luxury, dell’arredamento, della meccanica e della formazione, sviluppando applicazioni finalizzate ad accorciare il time to market, potenziare il product engineering e aprire nuovi scenari nella relazione azienda-cliente.

"I nostri clienti ci chiedono di essere guidati per capire come muoversi nel Metaverso ed oggi, grazie a questa operazione strategica, siamo finalmente in grado di concretizzare le idee in progetti di ampio respiro caratterizzati da un’esperienza immersiva ad alto impatto realistico" afferma Gabriele Cortesi, Executive Vice President di Horsa.

Riccardo Franco, CEO di Metaverso, commenta così l’operazione: "Far parte di un importante Gruppo informatico a livello nazionale come Horsa ci consente di mettere a frutto la nostra esperienza nella virtualità e la nostra passione per l’avanguardia della tecnologia all’interno di una realtà strutturata e solida, continuando a perseguire il nostro obiettivo di unire mondo fisico e virtuale per sostenere l’evoluzione tecnologica delle aziende".

"L’acquisizione di Metaverso si inserisce perfettamente nella nostra strategia di ampliamento dell’offerta e ci permette di portare un livello sempre maggiore di innovazione alle aziende. Metaverso gode di caratteristiche che, insieme alle competenze e network di Horsa, ci stanno già portando alla concretizzazione di nuovi progetti avanguardistici" ha aggiunto Nicola Basso, CEO di Horsa.

Metaverso Srl è stata assistita da Scott Newton, Managing Partner di Thinking Dimensions nel ruolo di consulente strategico e dallo Studio Associato Bacchin e Berton per gli ambiti contrattuali e fiscali.