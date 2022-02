HSBC, Duffy primo responsabile della finanza sostenibile

Hsbc, banca internazionale leader in Europa, punta a rafforzarsi nella transizione sostenibile

Hsbc, banca d'affari internazionale leader in Europa, ha annunciato la nomina di Alan Duffy, attuale Ceo e Head of Banking della divisione irlandese di Hsbc, come primo Head of Sustainable Finance for Europe Commercial Banking. Nel suo nuovo ruolo, Alan supporterà i clienti europei di Hsbc nell’intraprendere la transizione verso un mondo a zero emissioni, punto centrale della strategia della banca d’affari internazionale leader in Europa. Il gruppo è impegnato inoltre nel programma “Business Plan for the Planet”, una serie di azioni e investimenti tra i 750 miliardi e 1 trilione di dollari per trainare la transizione sostenibile a livello mondiale.

Alan è ampiamente riconosciuto come una figura chiave all’interno del panorama europeo della finanza sostenibile, avendo guidato molti dei più significativi percorsi di transazione dei clienti Hsbc. “L’Europa è il centro gravitazionale della finanza sostenibile globale, sia in termini di definizione delle politiche sia di attività di mercato. Sempre più clienti europei stanno ponendosi degli obiettivi basati sulla scienza (SBT - Science Based targets) su cui incentrare i loro percorsi di transizione e per integrare i temi ESG nelle loro attività e noi dobbiamo essere al centro di questa imperdibile trasformazione”, ha commentato Alan Duffy.

"Poter supportare i nostri team a sostenere i nostri clienti in un ecosistema così ricco e all’avanguardia rappresenta per Hsbc un’opportunità imprescindibile. Non vedo l’ora di attingere dalla diversità culturale del nostro business europeo e di offrire il mio contributo nello sviluppo di idee e best practice nella regione e in tutto il gruppo Hsbc”.

Dopo aver lavorato diversi anni presso Scotia Bank e ING, Alan è entrato in Hsbc nel 2007 per lanciare l’offerta di corporate banking in Irlanda prima di diventare Ceo della filiale a partire dal 2014. Continuerà a ricoprire il ruolo di Ceo e Head of Banking di Hsbc Ireland fino a nomina di un sostituto, e sarà basato a Dublino. A gennaio Hsbc ha inoltre nominato Natalie Blyth quale nuova Global Head of Commercial Banking Sustainability.

Natalie ha dichiarato: “L’energia di Alan, la sua passione per la sostenibilità e la sua profonda conoscenza del corporate banking a livello europeo saranno una risorsa fondamentale per i nostri clienti in tutta la regione. Sono lieta di dargli il benvenuto nel team mentre ci impegniamo ad affrontare la sfida critica della transizione verso un mondo a zero emissioni”.

Gerd Pircher, Ceo di Hsbc in Italia ha commentato: “Sino a qualche tempo fa, la sostenibilità era un concetto quasi elitario nel mondo della finanza. Oggi, invece, ricopre un ruolo fondamentale e riconosciuto dagli investitori, aziende ed emittenti a livello globale. La nomina di Alan è la prova e conferma che la sostenibilità è al centro della strategia della banca. Hsbc vuole giocare un ruolo di primo piano verso un’economia globale a zero emissioni, continuando a sostenere gli investimenti dei nostri clienti e la crescita della finanza sostenibile, e al tempo stesso aiutando a disegnare e influenzare l’agenda politica globale. Sono certo che grazie all’esperienza e il know-how di Alan potremo davvero fare la differenza”.