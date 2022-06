Iccrea Banca, Gruppo BCC presenta il piano industriale 2022-2024

Gruppo BCC, presentato Piano Industriale 2022-2024. Giuseppe Maino confermato alla Presidenza

Il Gruppo BCC ha presentato il proprio Piano Industriale 2022-2024, confermando anche Giuseppe Maino alla Presidenza di Iccrea Banca. Il Piano prende in esame quattro principali target di crescita e sviluppo, tenendo conto dell'attuale quadro geo-politico. Il piano prevede: il completamento del percorso di derisking per raggiungere una qualità del credito vicina ai valori del mercato nazionale; un aumento della marginalità netta in linea con la natura cooperativa del Gruppo; il mantenimento di un solido profilo patrimoniale; un continuo impegno sul fronte ESG per supportare lo sviluppo sostenibile del territorio, per agevolare la transizione ecologica, l’innovazione e la digitalizzazione e per valorizzare i talenti femminili.

In particolare, relativamente alle tematiche ESG il Piano mette in atto iniziative finalizzate a contribuire allo sviluppo sostenibile dei territori attraverso un’azione concreta di supporto alla clientela, con particolare riguardo alle PMI, per l’attivazione e il sostegno di processi di trasformazione sostenibile. Proseguono anche le azioni del Gruppo a sostegno al territorio attraverso iniziative di microcredito, di lotta all’usura e a beneficio del terzo settore, anche facendo evolvere i progetti di costituzione e finanziamento di Comunità Energetiche orientate a garantire impatti positivi sul fronte ambientale, dove si continueranno a mettere in pratica azioni volte a ridurre le emissioni derivanti dalla mobilità e dai consumi di energia elettrica, ad aumentare l’efficienza energetica delle sedi di lavoro e ad incentivare la dematerializzazione. Sono inoltre previste iniziative di funding ESG, in linea con il Green, Social and Sustainability Bond Framework, e di incremento dell’AuM ESG. In ambito siciale è prevista la progressiva riduzione delle differenze di genere e l’allineamento della governance alle migliori prassi di mercato.

Sul fronte della qualità del credito, il piano prevede al 2024 una crescita degli impieghi netti a clientela fino a 94,6 miliardi di euro (+7% sul 2021) con una nuova origination in arco piano di oltre 49 miliardi (17,2 miliardi nel solo 2024, CAGR +4,6%) e un programma di cessioni anche assistite da GACS. In arco piano è prevista la riduzione degli NPL netti a 2 miliardi di euro (-18% sul 2021), degli NPL lordi a 4,4 miliardi (-32% sul 2021), dell’NPL ratio netto al 2,1% e lordo al 4,5%. Dal lato della profittabilità, al 2024 è stimato un aumento del ROE al 5,5% e un cost/income al 67% (dal 73,9% nel 2019), con una crescita dell’utile netto a 688 milioni nel 2024 (+45% rispetto al 2021). In particolare, il piano stima una crescita della raccolta indiretta a 67,3 miliardi (+29% sul 2021) grazie ad un contributo significativo di 39,8 miliardi del risparmio gestito (+47% sul 2021) e di 12,8 miliardi dell’assicurativo vita (+24% sul 2021). Per quanto riguarda il profilo di capitale, si prevede il mantenimento di un solido livello di coefficienti patrimoniali, con un Cet1 ratio e TC ratio stabili rispettivamente al 17,6% e al 18,7%. Anche il profilo di liquidità continuerà ad evidenziare livelli di adeguatezza ottimali.

“Ringrazio il Consiglio di Amministrazione per la fiducia rinnovata", ha commentato Giuseppe Maino, Presidente di Iccrea Banca. "Continuerò con convinzione a lavorare insieme ai Consiglieri e alle strutture del Gruppo BCC Iccrea affinché si possa dare seguito a questo ambizioso piano. Vogliamo incrementare la qualità del nostro stare sui territori facendo crescere la capacità di servire la clientela su tutta la gamma dei servizi bancari e finanziari e puntando su un asset fondamentale che abbiamo, quello per noi più distintivo: sto pensando all’elevato livello di fiducia che qualifica il rapporto con i nostri soci e clienti che si origina dal modello di business cooperativo e che mette le persone al centro”.

“Pur tenendo in attenta considerazione gli sviluppi delle tensioni geo-politiche, vogliamo trasferire un messaggio di grande vicinanza e positività alle famiglie e alle PMI che rappresentano i nostri principali interlocutori", ha aggiunto Mauro Pastore, Direttore Generale di Iccrea Banca. "Il nostro Gruppo ha già svolto un grande lavoro che ha portato a risultati molto positivi nel 2021. Per il prossimo triennio ci aspettiamo di continuare a sostenere con determinazione economie dei territori, di migliorare ulteriormente il nostro livello di patrimonializzazione e di mantenere un livello di profittabilità adeguato alla nostra natura cooperativa. Vogliamo completare il percorso di trasformazione del nostro modello di business enfatizzando la nostra naturale matrice ESG e incrementare il nostro livello di efficienza accentrando attività legate a servizi a basso valore aggiunto. Un programma sfidante, che affronteremo con impegno e la coesione di tutti i collaboratori del Gruppo”.