IEG, chiuso il MIR 2025 con numeri record: +30% di visitatori rispetto al 2024

IEG, terminato con successo il MIR 2025 con +30% di visitatori rispetto al 2024: presenti 200 brand espositori di cui il 15% aziende estere

Cala il sipario sul MIR 2025 – The Future of Audiovisual and Entertainment Technology, con risultati da record. Con un incremento del 30% delle presenze rispetto al 2024, la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group consolida il suo ruolo di punto di riferimento internazionale per il settore AV e dell'intrattenimento.

Con oltre 200 brand espositori, di cui il 15% aziende estere, e una partecipazione internazionale in crescita (il 19% delle presenze totali), MIR 2025 ha accolto operatori da Germania, Gran Bretagna, Cina e Paesi Bassi, dimostrando il suo respiro sempre più globale.

Otto padiglioni e 40.000 metri quadrati di esposizione hanno fatto da cornice a un evento denso di novità e opportunità di business. Cuore pulsante della manifestazione, il format Live You Play ha offerto ai professionisti 26 ore di spettacoli e demo live, con quattro palchi interattivi e stanze immersive dedicate all'esperienza audio multidimensionale. Tra le new entry, l'area outdoor Sound Power, dedicata esclusivamente alle dimostrazioni dei sistemi audio più all'avanguardia.

L'edizione 2025 si è aperta con l'intervento di Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, che ha affrontato il tema della trasformazione dei contenuti sportivi in chiave tecnologica. Tra le aree più visitate, il Corporate Communication Pavilion ha permesso di toccare con mano le ultime tecnologie per la comunicazione aziendale, dai ledwall interattivi alle nuove piattaforme di videoconferenza.

Grazie alla collaborazione con SIEC, oltre 15 workshop e incontri di networking hanno arricchito l'offerta formativa. E come da tradizione, il mondo del clubbing ha trovato spazio con MIR CLUB, che ha ospitato dj e produttori di fama come Albertino, Big Fish, Andro, Roberto Intrallazzi e molti altri, portando in fiera la più grande esposizione di consolle mai vista in Italia.

Forte dell'entusiasmo raccolto, il team di MIR è già al lavoro sulla prossima edizione, in programma dal 29 al 31 marzo 2026. L'obiettivo è superare ancora una volta se stessi, con nuovi format, tecnologie emergenti e un'offerta sempre più coinvolgente per i professionisti del settore.