IEG, SIGEP 2025: massimo sforzo per alleggerire l’impatto sulla viabilità

IEG, SIGEP 2025: il Salone Internazionale del Dolciario Artigianale si prepara a un’edizione record con soluzioni innovative per la mobilità urbana

Il SIGEP, il Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale, Caffè e Pizza, giunto alla sua 46ª edizione, si prepara a ospitare un evento record. Dal 18 al 22 gennaio, il quartiere fieristico riminese accoglierà espositori e visitatori da tutto il mondo, con un sold out già annunciato per padiglioni espositivi, strutture ricettive e attività commerciali. Per garantire una migliore accessibilità e mitigare l’impatto sulla viabilità cittadina, il Comune di Rimini e Italian Exhibition Group (IEG) hanno messo a punto un piano strategico di mobilità che prevede modifiche agli orari e un potenziamento del trasporto pubblico.

Per ridurre la congestione del traffico nelle ore di punta, SIGEP posticiperà l’apertura dei padiglioni alle 10 del mattino, mezz’ora più tardi rispetto agli anni precedenti. Questa modifica contribuirà a una migliore distribuzione dei flussi di traffico mattutino. Un ruolo cruciale nel piano mobilità è svolto dalle linee ferroviarie. Saranno infatti 52 i treni che ogni giorno fermeranno alla stazione RiminiFiera, garantendo un collegamento diretto e rapido per espositori e visitatori.

I treni, operativi dalle 8:05 alle 19:56, serviranno sia la direzione nord che quella sud, consentendo un flusso costante di passeggeri. RFI ha previsto anche un servizio di assistenza per passeggeri con disabilità o mobilità ridotta presso la stazione RiminiFiera. Inoltre, per l’evento verranno attivati i Treni Speciali Sigep, con dieci corse giornaliere tra Cattolica e Santarcangelo. Al mattino partiranno tre convogli da Cattolica e due da Santarcangelo, mentre al pomeriggio sono previste corse di ritorno per garantire la massima flessibilità. Questi treni fermeranno nelle principali stazioni intermedie, come Miramare, Riccione e Misano.

Per chi sceglie di viaggiare in autobus, saranno disponibili bus navetta gratuiti che collegheranno le principali strutture ricettive della città con l’ingresso Est della Fiera. Saranno inoltre attivati collegamenti diretti tramite Shuttle Bus tra la Fiera e gli aeroporti di Rimini, Ancona, Bologna e Forlì. Per incentivare la mobilità sostenibile, il piano prevede agevolazioni per l’uso di monopattini e biciclette. Inoltre, verranno segnalati percorsi alternativi per chi arriva in auto, come quello da Rimini Nord Mare verso l’ingresso Ovest della Fiera.

Tra le novità di quest’anno, un volo diretto tra Monaco di Baviera e Rimini sarà operativo dal 17 al 22 gennaio, offrendo un collegamento strategico per i visitatori internazionali. Il SIGEP non è solo una fiera, ma un motore economico per la città e la provincia di Rimini. Grazie al potenziamento dei trasporti e a una gestione attenta dei flussi, si punta a rendere l’evento un successo sia in termini di partecipazione che di sostenibilità urbana. Con queste iniziative, Rimini si prepara ad accogliere il mondo del dolciario artigianale, consolidando il suo ruolo di capitale internazionale di un settore in continua crescita.