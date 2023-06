IEUD, al via campagna di equity crowdfunding con BacktoWork

IEUD lancia con BacktoWork una campagna di equity crowdfunding: l'obiettivo è crescere a livello nazionale

IEUD, Istituto Europeo delle Dipendenze, lancia una campagna di crowdfunding per accelerare il processo di espansione a livello nazionale. Nato a Milano attorno alle più importanti professionalità nelle psicopatologie della dipendenza fra cui Emanuele Bignamini, Raffaele Lovaste e Cristina Galassi, dai primi mesi di quest’anno IEUD amplia la sua offerta terapeutica alle città di Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, Catania, Brescia, Como e Forlì.

La campagna di equity crowdfunding che prende avvio in questi giorni sulla piattaforma specializzata di BacktoWork, sarà attiva fino a fine luglio 2023 ed è finalizzata al reperimento di 1 milione di euro in conto aumento di capitale, con obiettivo minimo di raccolta fissato a 500.000 euro. PMI innovativa, IEUD è il primo network privato su scala nazionale, specializzato nel trattamento a livello ambulatoriale delle dipendenze da sostanza e comportamentali con approccio misto: in presenza e online. CLOSER, la piattaforma digitale sviluppata da IEUD, favorisce l’interazione tra paziente ed equipe curante, intensifica la relazione terapeutica e soprattutto consente di gestire al meglio il lavoro dei vari professionisti coinvolti, mediante uno scambio rapido, ordinato e continuo delle varie informazioni cliniche tra il paziente e i terapeuti, anche a distanza.

"La dipendenza, di qualunque tipo essa sia, è una condizione complessa e totalizzante della persona che ne sconvolge la vita nel suo complesso. I nostri pazienti sono persone interessate a curarsi in un contesto altamente professionale nella massima riservatezza, a costi accessibili e senza doversi allontanare dal proprio ambiente di vita", commenta Raffaele Lovaste, Presidente di IEUD. "Grazie alla campagna di crowdfunding intendiamo accelerare il processo di crescita del nostro network di cura nelle principali città italiane. Tutte le risorse raccolte tramite il crowdfunding saranno investite in attività promozionali con particolare attenzione a quelle iniziative che favoriscono il radicamento territoriale di IEUD presso scuole, associazioni, ed aziende locali".

Le problematiche più rilevanti seguite da IEUD riguardano la dipendenza da alcol (35%), cocaina (32%), sesso/pornografia (9%), dipendenza affettiva (9%) farmaci e cannabis (7%) con storie di dipendenza generalmente prolungata (oltre 10 anni per il 70% dei pazienti). Per queste tipologie di dipendenza, è evidente quanto il limitato e tardivo accesso alle cure sia legato alla carenza di un’offerta terapeutica adeguata a livello territoriale, in grado di intercettare la grande diffusione del problema. Un metodo innovativo che mette il malato al centro e la Sanità Digitale al servizio di chi ne ha bisogno, superando le barriere esistenti e creando nuove opportunità di salute.