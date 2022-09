ILBE: arrivano le serie animate “short” per le generazioni Tik Tok

ILBE: in arrivo serie animate “short” all’avanguardia, pensate per le generazioni tik tok

ILBE (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment), società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi annuncia la produzione di nuovi ed innovativi short content studiati appositamente per venire incontro alle esigenze delle nuove generazioni, sempre più abituate alla brevissima durata delle clip dovuta alla crescita esponenziale dei formati dei video reel di social network come Tik Tok e Instagram.

I diritti di distribuzione mondo dei tre progetti di 100 episodi ciascuno sono stati ceduti da ILBE a The Wonderfilm Media Corporation per complessivi 17.1 milioni di euro da realizzarsi tra l’esercizio corrente e l’esercizio 2023. ILBE gestirà la distribuzione in Italia.

Wonderfilm è un nuovo cliente ed è una delle principali società di intrattenimento statunitense, con uffici dislocati tra Hollywood e Londra. Concentra la propria attività principalmente sulla produzione di lungometraggi di alta qualità e serie TV orientate al mercato internazionale.

Le nuove serie, disponibili a partire dal termine del secondo trimestre 2023, conterranno episodi dalla durata di 60 secondi ad episodio e avranno come protagonisti simpatici personaggi delle serie spin off del film di animazione Arctic Dogs.

Andrea Iervolino, Presidente e Amministratore Delegato di ILBE, dichiara: “Anticipando gli attori del settore, continua la spinta all’innovazione di ILBE che, dopo aver creduto ed investito sull’innovativo format degli short content, propone di portare sulle piattaforme digitali contenuti dirompenti studiati ad hoc per rispondere alle esigenze dei consumatori odierni, che richiedono sempre più una maggiore velocità di fruizione ed immediatezza. La collaborazione con Wonderfilm rappresenta, inoltre, un’ulteriore conferma dalla visione avanguardista della società e dell’impegno di ILBE nel realizzare prodotti “Made in Italy” per un mercato internazionale sempre più esigente”.

Bret Saxon e Jeff Bowler di Wonderfilm aggiungono: “Le abitudini dei consumatori si sono fuse attorno ai contenuti mobile in formato short e la crescita del tempo speso a consumare intrattenimento in quel formato è cresciuta in modo esponenziale. Gli spettatori sotto i 34 anni trascorrono già molto più tempo sul proprio smartphone che guardando la televisione. Riteniamo che il nuovo progetto firmato ILBE sfrutti perfettamente le attuali abitudini degli spettatori con una produzione all'avanguardia e una narrazione straordinaria. Non potremmo essere più entusiasti di collaborare con l'intero team ILBE su queste produzioni”.

L’innovazione dei nuovi contenuti sarà ancora più dirompente, con caratteristiche studiate ad hoc per le piattaforme digitali. In primo luogo la durata degli episodi è più breve e anche il formato video, quadrato o verticale, si adatta al meglio agli schermi dei dispositivi mobile. Le puntate delle serie animate così create avranno lo stesso tipo di fruibilità dei contenuti condivisi tra gli utenti dei social network venendo incontro alle esigenze delle nuove generazioni che, in misura sempre maggiore, grazie ai video di Tik Tok e Instagram reels, hanno l’abitudine di fruire dei contenuti in modo sempre più veloce.

Saranno tre le serie inizialmente distribuite: Super Impossible segue le avventure di quattro Puffins supereroi aiutati dal loro mentore Johnny Puff a difendere la città di Taigasville dal malvagio tricheco Otto Von Valrus; Swifty racconta le avventure dell’omonima volpe protagonista che con il serafico e placido orso polare PB e la scaltra e ingegnosa volpe rossa Jade si ritrovano protagonisti di una serie di entusiasmanti e divertenti storie; Mini Puffins, infine, porta gli spettatori nell’Artico con i quattro Puffins protagonisti, Johnny Puff e le spensierate e buffe lontre Bertha e Leopold. I contenuti vogliono intrattenere ed emozionare il giovane pubblico attraverso la leggerezza e la comicità, senza dimenticare tematiche e valori come la solidarietà, l’amicizia e il rispetto dell’ambiente.