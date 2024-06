Imperial Brands Italia, presentata la terza limited edition firmata Pulze

Imperial Brands Italia lancia la terza edizione limitata di Pulze per celebrare l’arrivo dell’estate

Imperial Brands Italia annuncia l’arrivo della nuova edizione limitata di Pulze. Si tratta della terza limited edition ed è caratterizzata da un design elegante e raffinato che celebra il colore blu del mare. Questa nuova versione 2.0 non solo incarna l'estetica dell'estate, ma anche l’innovazione continua di Pulze.

Lo scorso Natale, Imperial Brands aveva creato la prima edizione limitata di Pulze, di colore verde per evocare gli addobbi tipici delle festività natalizie. La seconda edizione, di colore rosso, è stata presentata in occasione di San Valentino. Quest’ultima edizione, invece, festeggia l’arrivo dell’estate con il claim “Immergiti nell’estate con Pulze”.

Per il lancio della nuova edizione limitata, il brand ha scelto di raccontare la storia di Pulze attraverso un’interessante campagna di influencer marketing. Influencers e content creators si sono videotrasportati con Pulze nelle mete dei loro sogni attraverso format digitali divertenti e in tendenza, invitando il proprio pubblico a interagire e a raccontare i propri piani per l’estate. I talent hanno anche suggerito la musica ideale da ascoltare durante le vacanze: la playlist dell’estate proposta da Pulze, disponibile su Spotify.

“Questa nuova limited edition di Pulze vuole festeggiare l’arrivo dell’estate, ispirandosi al colore del mare”, dichiara Armando Frassinetti, Market Manager Imperial Brands Italia. “Ancora una volta rinnoviamo il design del dispositivo per celebrare un momento di divertimento e piacere, in linea con la nostra mission. La limited edition estiva rinnova l’impegno di Imperial Brands di offrire ai consumatori prodotti di alta qualità, costruendo un futuro fatto di prodotti di nuova generazione potenzialmente meno dannosi, per momenti di relax e piacere".