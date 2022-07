Inclusione: BPER Banca sostiene l'associazione AscoltaMe

BPER Banca aderisce alla campagna KitMe Sospeso: offerti 35 sistemi capaci di rilevare suoni e vibrazioni dell’ambiente circostante

BPER Banca sostiene AscoltaMe, spin-off non profit di IntendiMe, attraverso l'adesione alla campagna di crowdfunding “KitMe Sospeso”, sulla piattaforma crowdfunding Sociallendingitalia.net, contribuendo con l’elargizione di 35 sistemi e altrettanti abbonamenti triennali, in grado di rilevare suoni e vibrazioni dell’ambiente circostante. L’apparecchio tecnologico si avvale di sensori universali applicati alle fonti sonore che recepiscono le vibrazioni traducendole immediatamente su uno smartwatch con una vibrazione e un segnale luminoso. L’obiettivo dell'associazione è quello di promuovere attività e iniziative in grado di migliorare la qualità di vita delle persone sorde e con deficit uditivi, per creare un mondo più inclusivo, accessibile e volto a valorizzare la diversità attraverso l’abbattimento delle barriere.

La Presidente di BPER Banca, Flavia Mazzarella, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di sostenere e condividere gli importanti valori di accessibilità, inclusività e abbattimento delle barriere espressi dall’Associazione AscoltaMe, spin off non profit di IntendiMe, contribuendo nel concreto al miglioramento della qualità della vita di molte persone. BPER ha da tempo adottato modelli organizzativi che favoriscono l’inclusione e la diversità, in grado di generare non soltanto valore dal punto di vista etico e sociale, ma anche un effetto positivo sull’andamento del business”.

Filippo Lorenzi, Amministratore Delegato di IntendiMe, ha affermato: “Siamo lieti che una grande realtà come BPER Banca abbia voluto dare una mano concreta e importante al nostro progetto di crowdfunding, dove business e sociale si incontrano per migliorare in modo accessibile e inclusivo la qualità della vita di chi ne ha più bisogno. Ringraziamo quindi BPER per il supporto e speriamo che molte altre realtà seguano questo esempio, perché solo così potremo dare una soluzione tecnologica e delle concrete opportunità di lavoro alle persone sorde”.

Alessandra Farris, Vicepresidente dell’Associazione AscoltaMe, ha sostenuto: “Siamo grati a BPER Banca per aver scelto di supportare l’iniziativa del ‘KitMe sospeso’, non soltanto per la generosità dimostrata, ma anche per l’attenzione e la sensibilità nei confronti delle persone sorde; vedere che una realtà così importante pone in atto delle azioni concrete capaci di coniugare business e sociale, mettendo al centro temi come diversità, inclusione e accessibilità, non può che dimostrarci quanto la nostra società stia attuando un cambiamento positivo verso tutti i suoi membri”.