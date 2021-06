Industria Alimentare. Online il nuovo sito dell’Istituto del Gelato Italiano

È online il nuovo sito web dell’Istituto del Gelato Italiano, l'associazione italiana che rappresenta l'industria del gelato confezionato e che, già dal 1993, ha messo a punto il Codice di Autodisciplina del settore, garantendo un alto standard qualitativo ai prodotti.

www.istitutodelgelato.it è da molti anni un punto di riferimento autorevole per coloro che sono interessati a conoscere informazioni e modalità di consumo, aspetti nutrizionali e di costume del gelato in Italia. Da oggi, il sito ha subito un restyling completo, che ha interessato principalmente tre aspetti.

Nuovi Contenuti

Riorganizzazione dell’architettura dell’informazione: i contenuti presentati nel sito – dalle origini e la storia del gelato confezionato, alla valenza nutrizionale, passando per le curiosità e gli aspetti di controllo e sicurezza di questi prodotti – vengono ridistribuiti per garantire una migliore fruibilità delle informazioni. •

Design: anche la veste grafica del sito è stata rinnovata ed è ora minimal ed elegante. Al bianco, colore dominante, sono affiancate nuove tonalità di colore che rimandano al logo dell’IGI.

Tecnologia: anche l’aspetto tecnologico è stato aggiornato, con lo scopo di rendere più veloce, semplice e intuitiva la navigazione del sito web.

Non tutti conoscono le fasi di produzione di un gelato industriale, che sono nove:

miscelazione

omogeneizzazione

pastorizzazione

raffreddamento

maturazione

congelamento

formatura

indurimento

confezionamento

Ad oggi in Italia e in Europa non esiste una normativa specifica sul gelato. Proprio per questo, l’Istituto del Gelato Italiano ha messo a punto, sin dal 1993, un Codice di Autodisciplina della produzione del gelato industriale che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per tutta l’industria del gelato italiano. Nel corso di questi 20 anni, il Codice IGI è stato aggiornato periodicamente perché fosse sempre adeguato alla evoluzione delle normative e alle mutate esigenze del consumatore.È stato inserito nel “Manuale di corretta prassi igienica e HACCP nella fabbricazione dei prodotti di gelateria”, validato dal Ministero della Salute nel 2009.Il Codice, innanzitutto, regolamenta le principali tipologie di gelato, garantendo un alto standard qualitativo, in considerazione della grande variabilità che caratterizza il mondo dei prodotti della gelateria industriale.