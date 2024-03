Intesa Sanpaolo: 3 mln per il nuovo Centro TOG Carlo De Benedetti

Intesa Sanpaolo: erogato finanziamento da 3 milioni di euro per la realizzazione del nuovo centro TOG Carlo De Benedetti

Intesa Sanpaolo sostiene il progetto di Fondazione Together To Go - TOG con un finanziamento d’impatto di 3 milioni di euro per la realizzazione del nuovo centro TOG Carlo De Benedetti, il polo di eccellenza per la disabilità infantile. L’operazione è stata seguita dalla Direzione Impact che, all’interno della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, fornisce supporto creditizio alle Organizzazioni Non Profit e crea sinergie tra pubblico e privato per rendere più efficace l’intervento sociale nei territori.

Il finanziamento si inserisce in un sostegno più ampio del Gruppo Intesa Sanpaolo a favore di Fondazione Together To Go - TOG in linea con il proprio impegno a voler diventare la prima Impact Bank al mondo e dare un reale contributo sociale al bene della collettività e alla riduzione delle disuguaglianze. Impegno che ha confermato destinando 1,5 miliardi di euro nel quinquennio 2023- 2027 a supporto di iniziative per far fronte ai bisogni sociali e dotandosi di un’unità organizzativa dedicata, “Intesa Sanpaolo per il Sociale”, al fine di rafforzare la strategia d’intervento a favore del Paese, dei territori e delle comunità.

La Fondazione TOG ha una nuova casa in via Livigno 1, angolo viale Jenner a Milano. Nell’area che ospitava le ex docce pubbliche è nato infatti il nuovo Centro. La riqualificazione dell’immobile costituisce per TOG una tappa verso il futuro e per Milano una grande opportunità: il progetto coinvolge non solo l’utenza del Centro Sanitario ma anche i cittadini e il territorio. Nel nuovo centro sono state trasferite tutte le attività, ampliati gli spazi a disposizione e inclusi i nuovi servizi e laboratori dedicati all’acquisizione e al perfezionamento di abilità professionali dei ragazzi, utili al loro inserimento nell’attività lavorativa. È stata inoltre realizzata una piscina per i trattamenti di idroterapia, da affiancare all’attività fisioterapica.

Fondazione Tog ha intrapreso questo percorso di crescita per poter accogliere più bambini nei percorsi riabilitativi gratuiti e per distinguersi come centro di eccellenza e modello di buona sanità sul territorio regionale e nazionale.

Antonia Madella Noja, Segretario generale e direttore del Centro TOG, ha dichiarato: “Voglio ringraziare a nome di Fondazione TOG il Gruppo Intesa Sanpaolo per aver creduto nel progetto 2 Centro TOG Carlo De Benedetti, attraverso un sostegno eccezionale; il contributo ha reso possibile concretamente la realizzazione degli spazi che oggi ospitano uno dei centri riabilitativi più all'avanguardia di Milano e della Lombardia. Il Centro TOG vuole diventare il polo di riferimento per la disabilità e le fragilità infantili e adolescenziali e la consapevolezza di essere sostenuti da un Gruppo così importante ci incoraggia e ci induce a lavorare con ancora più passione e impegno”.

Andrea Lecce, responsabile Direzione Impact Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Vogliamo continuare ad assicurare il supporto finanziario a iniziative come quella di Fondazione Together To Go - TOG di rilievo sociale e di inclusività, rivolta al benessere dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. La Direzione Impact eroga circa 300 milioni di euro di finanziamenti ogni anno e le nostre 600 persone specializzate e vocate al mondo del sociale sono impegnate nell’agevolare le imprese non profit nell’accesso al credito e nell’accompagnarle nei loro progetti di crescita orientata al bene comune”.