Intesa Sanpaolo, al via webinar per le PMI in Abruzzo e Lazio

Intesa Sanpaolo: annunciati webinar gratuiti per le PMI in Abruzzo e in Lazio, organizzati in collaborazione con Deloitte

Intesa Sanpaolo annuncia l'organizzazione di una serie di webinar gratuiti dedicati alle PMI italiane interessate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il nuovo ciclo di incontri formativi verrà sviluppato per far cogliere alle aziende le opportunità che si generano grazie al progressivo dispiegarsi delle misure operative dal PNRR, aiutandole ad identificare nuove possibilità di sviluppo. Previsto per domani 13 ottobre il primo appuntamento formativo destinato alle piccole e medie imprese clienti del Gruppo Intesa operanti in Lazio e in Abruzzo.

Gli incontri sono stati organizzati in collaborazione con Deloitte, gratuiti e su piattaforma digitale. Le imprese partecipanti potranno conoscere nel dettaglio gli incentivi in essere e le relative opportunità a loro disposizione, le attuali agevolazioni, le principali caratteristiche e le modalità di accesso, grazie anche alla piattaforma Incent Now di Intesa Sanpaolo. Oltre agli appuntamenti dedicati alle varie regioni italiane, sono in programma anche focus settoriali: due dedicati al settore turismo, nei quali verranno approfondite le indicazioni del PNRR relative al Green New Deal, e un webinar per le aziende del Terzo Settore.

Roberto Gabrielli, Direttore Regionale Lazio e Abruzzo Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: “Occorre tradurre i fondi messi a disposizione dal PNRR in progetti capaci di incidere sulle infrastrutture, sulla digitalizzazione, sulla riqualificazione del tessuto urbano, sulla valorizzazione del nostro meraviglioso patrimonio culturale e sulla formazione. Per facilitare la divulgazione delle informazioni sul PNRR presso le aziende nostre clienti abbiamo organizzato una serie di incontri; un percorso formativo che affianca ed integra la piattaforma “Incent now” sviluppata con Deloitte per consentire alle imprese di individuare il bando più adatto, modalità e tempistiche. Il nostro obiettivo è quello di mettere in connessione i grandi progetti del programma con la rete delle PMI, essenziale per il rafforzamento del sistema produttivo del nostro Paese”.