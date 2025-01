Intesa Sanpaolo, Eurizon presenta Global Outlook 2025: strategie e opportunità per i mercati finanziari

Intesa Sanpaolo, Eurizon svela il Global Outlook 2025: delineate le strategie di investimento e nuove prospettive per i mercati finanziari globali

Durante l'evento ospitato nella sala panoramica di Gioia 22 a Milano, Eurizon ha presentato il proprio Global Outlook 2025 a un pubblico di 150 rappresentanti provenienti da fondazioni, assicurazioni, casse e collocatori, sia interni al Gruppo Intesa Sanpaolo che esterni. L'incontro ha fornito una panoramica dettagliata sul contesto macroeconomico, le prospettive per i mercati finanziari tradizionali e alternativi, e le strategie di investimento più adatte al nuovo anno.

Secondo le analisi degli esperti di Eurizon, il 2025 si profila come un anno di continuità per il ciclo economico in corso. Dopo un 2024 caratterizzato da un contesto macroeconomico stabile e performance positive nei principali mercati finanziari, il nuovo anno si inserisce nel sesto ciclo economico post-pandemia, supportato da aspettative favorevoli: crescita economica positiva, inflazione sotto controllo e un possibile ribasso dei tassi di interesse. Tali sviluppi potrebbero contribuire a una graduale riconvergenza tra gli Stati Uniti e l’Eurozona, dopo anni di divergenza economica. Tuttavia, permangono incertezze legate soprattutto alle scelte di politica fiscale e commerciale degli Stati Uniti, che potrebbero influenzare il quadro globale.

Dal punto di vista obbligazionario, il contesto attuale offre interessanti opportunità grazie a rendimenti superiori al tasso di inflazione, fornendo al contempo protezione in caso di un rallentamento economico imprevisto. Sul fronte azionario, invece, mentre le valutazioni dei mercati statunitensi risultano elevate e l'incertezza politica potrebbe alimentare fasi di volatilità, il proseguimento del ciclo economico rappresenta un elemento di sostegno. Gli investitori guardano con interesse agli Stati Uniti, per la maggiore stabilità nella crescita degli utili, e all’Eurozona, dove valutazioni attraenti incontrano un basso posizionamento da parte degli investitori globali.

Per quanto riguarda i private market, Eurizon ha sottolineato l'importanza strategica di integrare nei portafogli investimenti in questo settore, che permettono di accedere a imprese non quotate, fondamentali per l’economia reale, e di beneficiare di un premio di rendimento legato alla minore liquidità degli asset. Attraverso la piattaforma Eurizon Real Asset, l’azienda si concentra su asset class quali private equity, private debt, infrastrutture e real estate, con una particolare attenzione alle aziende di medie dimensioni, ritenute particolarmente promettenti in questa fase.

Maria Luisa Gota, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Eurizon, ha dichiarato: “Abbiamo definito l’outlook 2025 cercando di distillare le informazioni, attraverso un’attenta analisi e selezione da parte dei nostri team di esperti. Abbiamo tracciato una rotta che ci permetta di navigare nel 2025, durante l’anno continueremo a monitorare l’evoluzione del contesto per aggiustare la rotta. Le prospettive sono positive per tutti i principali mercati finanziari, nonostante rimangano elementi di incertezza che potranno causare fasi di volatilità. Ma non dobbiamo farci spaventare da episodi di volatilità perché se c’è una certezza è che se si resta fuori dai mercati si perdono opportunità d’investimento”.