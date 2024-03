Intesa Sanpaolo, il Museo del Risparmio e rete FLITIN alla Global Money Week

Intesa Sanpaolo: il Museo del Risparmio e la rete FLITIN partecipano alla Global Money Week 2024

Intesa Sanpaolo, tramite il suo Museo del Risparmio e FLITIN (la rete di Ambassador del Gruppo che ha l’obiettivo di diffondere l’educazione finanziaria in Italia e nei paesi dove la Divisione International Subsidiary Banks è presente), partecipa alla Global Money Week 2024. Questo evento mondiale, che si svolge dal 18 al 24 marzo 2024, è rivolto ai giovani sin dalla prima infanzia, con l'obiettivo di sensibilizzarli sull'importanza di acquisire conoscenze, competenze e atteggiamenti necessari per prendere decisioni finanziarie in linea con le proprie esigenze e possibilità.

Il tema della dodicesima edizione della Global Money Week, Proteggi il tuo denaro, metti al sicuro il tuo futuro (Protect your money, secure your future), sottolinea l’importanza di adottare un approccio responsabile e informato nella gestione delle finanze personali, avendo consapevolezza dei potenziali rischi nel settore finanziario e, in particolare per i giovani, di quelli connessi a truffe e frodi online, senza sottovalutare quelli derivanti da informazioni e consigli non affidabili presenti sul web.

Per l’occasione FLITIN (Financial Literacy International Network) ha organizzato il 20 marzo la finalissima dell’iniziativa Money Master Challenge, un contest internazionale che ha coinvolto alcune scuole di otto Paesi - Moldavia, Croazia, Slovacchia, Albania, Romania, Egitto, Bosnia e Serbia - con lo scopo di sensibilizzare gli studenti delle scuole medie sulla cultura finanziaria di base in maniera divertente. Dopo una prima qualificazione nazionale, che ha coinvolto circa 1300 studenti, le scuole finaliste di ciascun Paese si affronteranno contemporaneamente in un ultimo sfidante quiz sulle curiosità legate al denaro e al risparmio. La classe vincitrice potrà godere di un'esperienza culturale nel proprio paese offerta dalla Banca.

Per l’occasione, il Museo del Risparmio dedica alle scuole primarie l’evento online “Quanto costano i desideri? Mica la formica e il regalo di compleanno”, in programma venerdì 22 marzo alle ore 11. Un’avvincente lezione interattiva guidata da un tutor del Museo del Risparmio e da Mica la formica, una delle mascotte del Museo: insieme a loro, e con il supporto di video animati, i bambini potranno scoprire da dove arriva la moneta, impareranno quanto sia importante risparmiare e come farlo per realizzare i propri sogni e raggiungere i propri obiettivi, piccoli o grandi che siano, anche attraverso uno strumento molto importante come la paghetta.