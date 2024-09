Intesa Sanpaolo incontra 350 studenti a La Sapienza per il progetto 'Build Your Future'

Intesa Sanpaolo, a Roma la quarta tappa di 'Build Your Future': il programma per ispirare i giovani sui trend trasformativi dell’economia

Oggi Intesa Sanpaolo ha incontrato 350 studenti dell'Università di Roma "La Sapienza" nel corso della quarta tappa del programma "Build Your Future". Questo innovativo progetto, ideato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con scuole e università, ha l’obiettivo di ispirare i giovani sulle grandi trasformazioni economiche e sociali in corso. Nei prossimi mesi, il programma coinvolgerà circa 10.000 studenti in tutta Italia, con l’intento di approfondire temi come la digitalizzazione, l’intelligenza artificiale, la blue economy, la space economy e le life sciences.

L'incontro odierno ha visto la partecipazione di esperti, imprenditori e startup, che hanno condiviso con gli studenti il loro punto di vista sulle tecnologie emergenti e sull'importanza delle competenze trasversali per affrontare le sfide future. Gli studenti hanno partecipato attivamente attraverso momenti interattivi e discussioni sulle "challenge" proposte nelle settimane precedenti, riflettendo sull'impatto delle trasformazioni globali.

Elisa Zambito Marsala, Responsabile Education Ecosystem e Global Value Programs Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Il programma Build Your Future, che oggi organizziamo insieme a ‘La Sapienza’, una delle più antiche e prestigiose università italiane, ha l’obiettivo di ispirare i giovani attraverso l’approfondimento delle principali trasformazioni in atto a livello globale e delle competenze necessarie per prepararsi ad un mercato del lavoro in continua e rapida trasformazione. Attraverso il sostegno e la collaborazione con università e scuole, Intesa Sanpaolo intende promuovere un ecosistema che metta in comunicazione continua ricerca scientifica, formazione, aziende, istituzioni, innovazione, sostenibilità e territori per favorire l’inclusione educativa, la valorizzazione del talento, gli scambi internazionali e l’attrazione di talenti dall’estero”.

Giovanni Di Bartolomeo, Preside Facoltà di Economia Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ha dichiarato “Sapienza accoglie più di 120.000 studenti e offre oltre 300 corsi di laurea e laurea magistrale di elevata qualità su quasi tutte le discipline umanistiche, scientifiche, tecniche, socioeconomiche. L’offerta formativa della Sapienza. La Facoltà di Economia, e in generale Sapienza, è da sempre impegnata nel promuovere e gestire i servizi rivolti agli studenti, non solo riferiti alla mobilità, all’orientamento ma anche al placement. La Facoltà ha attivato diverse convenzioni e ha posto una forte enfasi sull'educazione scientifica e sulla formazione continua, promuovendo una serie di iniziative volte a connettere gli studenti con il mondo professionale e accademico esterno all'ambiente universitario. Per questo motivo siamo particolarmente grati a Intesa Sanpaolo per aver voluto portare nel nostro Ateneo questa formativa iniziativa.”

L'iniziativa fa parte di un più ampio impegno di Intesa Sanpaolo, volto a sostenere la formazione e l’orientamento dei giovani, integrandoli con il mondo accademico e professionale per favorire una maggiore preparazione in un contesto lavorativo in continuo mutamento.