Intesa Sanpaolo: l'utile netto vola a 4,2 mld nel primo semestre 2023

Intesa Sanpaolo: risultato corrente lordo in crescita del 61% nel primo semestre 2023

Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo ha approvato la relazione consolidata al 30 giugno 2023. I risultati del primo semestre 2023 confermano la capacità del Gruppo Intesa Sanpaolo di generare una redditività sostenibile anche in contesti complessi grazie al modello di business ben diversificato e resiliente, con un utile netto trainato dagli interessi netti che ha raggiunto 4,2 miliardi di euro.

Il solido andamento economico e patrimoniale del semestre si è tradotto in una significativa creazione di valore per tutti gli stakeholder, fondata anche sul forte impegno ESG del Gruppo: in particolare, circa 3 miliardi di euro di dividendi maturati, 2,6 miliardi di euro di imposte generate e aumentate di circa 590 milioni di euro rispetto al primo semestre 2022 per effetto della crescita degli interessi netti che ha trainato l’aumento di circa 1,9 miliardi di euro dell’utile netto, espansione del programma cibo e riparo per le persone in difficoltà (oltre 28,1 milioni di interventi tra il 2022 e il primo semestre 2023), rafforzamento delle iniziative per contrastare le disuguaglianze e favorire l’inclusione finanziaria, sociale, educativa e culturale (circa 12 miliardi di euro di credito sociale e rigenerazione urbana tra il 2022 e il primo semestre 2023).

Carlo Messina, Consigliere delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, ha commentato: "Nei primi sei mesi dell’anno la crescita dei ricavi da interessi ha reso possibile l’aumento dell’utile netto ad un valore di 4,2 miliardi di euro, di conseguenza i dividendi maturati sono pari a 3 miliardi di euro: di questi circa il 40% è destinato alle famiglie italiane e alle Fondazioni nostre azioniste, portando così un ulteriore forte beneficio ai territori di appartenenza. Le imposte dirette e indirette generate nel semestre sono pari a 2,6 miliardi di euro, ciò comporta un aumento di quasi 600 milioni rispetto al primo semestre 2022, con un incremento del beneficio apportato dai conti di Intesa Sanpaolo al bilancio pubblico. La somma complessiva percepita nel semestre dalle persone che lavorano in Intesa Sanpaolo è pari a 3,2 miliardi; nel 2022 abbiamo stanziato un contributo straordinario di 1.000 euro nei confronti delle nostre Persone, esclusi i dirigenti, al fine di fronteggiare l’inflazione, per un totale di circa 80 milioni".