Intesa Sanpaolo: presentata la nuova sala 'Ammirare' al Museo del Risparmio

Intesa Sanpaolo: inaugurata la nuova ala 'Ammirare' al Museo del Risparmio, dove l'arte spiega l'economia

Si è tenuta oggi, presso il Museo del Risparmio di Torino, grazie ad un'iniziativa di Intesa Sanpaolo, l'inaugurazione della nuova sala interattiva "Ammirare", un'esperienza senza precedenti che unisce l'arte alla comprensione dei principi economici. Questa nuova ala offre ai visitatori la possibilità di immergersi in dieci opere d'arte iconiche provenienti da musei italiani e internazionali, che fungono da guide visive per esplorare temi quali la nascita delle banche, l'evoluzione dei mercati finanziari, le origini della società consumistica e la fiscalità.

Il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, ha dichiarato: "Con questa nuova iniziativa del Museo del Risparmio, l'educazione finanziaria viene introdotta attraverso l'arte con un originale approccio interdisciplinare aperto e creativo. L'arte e l'economia, sebbene da prospettive diverse, sono entrambe punti di osservazione della realtà. Convivono da anni, e bene, nel Gruppo Intesa Sanpaolo e da oggi anche nel Museo del Risparmio".

Le opere, selezionate con cura per la loro rilevanza tematica, includono capolavori di artisti del calibro di Peter Paul Rubens, Édouard Manet, Edward Hopper e Pieter Brueghel, tra gli altri. Queste opere, ora permanentemente ospitate nel Museo del Risparmio, mirano a rendere l'apprendimento dei concetti economici un'esperienza semplice e divertente.

Oltre alle opere d'arte, la sala "Ammirare" offre un'esperienza interattiva unica, permettendo ai visitatori di esplorare un treno d'epoca, un villaggio fiammingo del 1600, un sidecar tra i campi di lavanda della Provenza e persino una nave attraccata al porto di Anversa. Attraverso l'interazione con gli elementi di ogni scenario e l'utilizzo di visori Oculus di ultima generazione, i visitatori possono avvicinarsi a concetti economici spesso percepiti come complessi, come la contabilità o le crisi finanziarie.

Per celebrare questa nuova apertura, il Museo del Risparmio offre l'ingresso gratuito fino a domenica 25 febbraio, con sessioni di visita della durata di 30 minuti. Tuttavia, è necessario prenotare in anticipo per accedere alle postazioni interattive. Inoltre, i visitatori avranno l'opportunità di esplorare altre attrazioni del museo, come la postazione di intelligenza artificiale "Test & Fun", che consente di dialogare con le mascotte del Museo, For e Mika, per esplorare la propria relazione con il denaro e il risparmio.

Il Museo del Risparmio, creato nel 2012 su iniziativa di Intesa Sanpaolo, rappresenta un punto di riferimento innovativo e ludico nell'ambito dell'educazione finanziaria. Con una varietà di esperienze interattive e tecnologiche, il museo mira a coinvolgere un pubblico diversificato di adulti, adolescenti e bambini, con l'obiettivo di migliorare il livello di alfabetizzazione finanziaria della società. Con la sala "Ammirare", il Museo del Risparmio continua a consolidare il suo ruolo di leader nell'educazione finanziaria, dimostrando come l'arte possa essere un potente strumento per comprendere concetti complessi in modo accessibile e coinvolgente.

L'intervista di affaritaliani.it a Giovanna Paladino, Direttrice e curatrice del Museo del Risparmio

A margine dell'evento, Giovanna Paladino, Direttrice e curatrice del Museo del Risparmio, ai microfoni di affaritaliani.it, ha commentato: "Si tratta di una contaminazione tra arte ed economia fatta attraverso la realtà virtuale. Abbiamo deciso di contaminare ancora, di fatto, abbiamo già una sala dedicata alla letteratura e una dedicata al cinema. In realtà la contaminazione tra arte ed economia non è una cosa nuova, però noi lo facciamo in maniera molto diversa perché parliamo di economia personale, parliamo del proprio denaro attraverso quadri in movimento e inseriti all’interno di una realtà virtuale. Dunque, un’esperienza immersiva del visitatore che si ritroverà all’interno di paesaggi della Provenza, mentre cammina troverà un quadro, è un'esperienza completamente diversa, assolutamente unica al mondo".

"Noi siamo un museo che ha sfruttato molto la tecnologia, nonostante sia aperto da 12 anni appare ancora molto moderno, questo perché la tecnologia è stata sempre al primo posto. Ci rivolgiamo ad un publico molto vasto, chiunque può entrare e trovare qualcosa affine al proprio interesse", ha concluso Paladino.

L'intervista di affaritaliani.it a Gian Maria Gros-Pietro, Presidente di Intesa Sanpaolo

"Il Museo del Risparmio è un istituzione di educazione finanziaria ma anche in esposizione stabile. È un luogo dove si insegna ai giovani che cos’è la finanza, ma anche che cos’è la disponibilità del proprio denaro e dei propri redditi, il risparmio non è un’astinenza dal consumo ma è il processo attraverso il quale il consumo viene collocato nel tempo e attraverso il quale i redditi temporaneamente non consumati diventano produttivi di reddito. Il denaro accantonato e tesaurizzato viene sottratto alla circolazione ed è si una virtù privata, ma è un danno sociale. Il denaro investito, invece, viene messo a disposizione di coloro che in quel momento hanno opportunità di investimento maggiori delle proprie disponibilità. Quindi saper gestire il proprio denaro e i propri investimenti è parte del diritto di cittadinanza. La possibilità è il diritto di servirsi del proprio reddito e delle proprie ricchezze", ha aggiunto Gian Maria Gros-Pietro, Presidente di Intesa Sanpaolo.