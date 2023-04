Intesa Sanpaolo si aggiudica il Talent Award di LinkedIn

Intesa Sanpaolo ottiene il Talent Award di LinkedIn come Best Talent Acquisition Team

Intesa Sanpaolo si è aggiudicata il premio Talent Awards di LinkedIn nella categoria “Best Talent Acquisition Team” per le imprese con più di 10.000 dipendenti che stanno innovando il modo di fare selezione e assumere talenti. In linea con il Piano d’Impresa 2022-2025, il Gruppo è impegnato in una strategia innovativa per attrarre e valorizzare giovani talenti: nel periodo 2021/2022 sono state circa 1300 le assunzioni complessive in ottica di ricambio generazionale e crescita del Gruppo, all’interno del più ampio piano che prevede 4.600 ingressi entro il 2025, di cui circa 2.000 in ambito IT e Tech. A questo si aggiunge che nel 2022 oltre 140 talenti hanno già completato il percorso formativo e di sviluppo all’interno del progetto Talent Program, tuttora in corso per circa 180 persone. Sono stati inoltre selezionati 170 nuovi talenti per iniziare il programma nei primi mesi del 2023.

Intesa Sanpaolo è riconosciuta come uno dei luoghi di lavoro più inclusivi e attenti alle diversità al mondo e si caratterizza per modalità di organizzazione innovative, uno dei più ampi e articolati sistemi di welfare di secondo livello, progetti di inclusione e per la conciliazione, programmi formativi e di sviluppo professionale all’avanguardia, con percorsi di carriera competitivi e attrattivi sul mercato del lavoro anche in ambito IT, benefit, piani di incentivazione per imprenditorialità individuale e per la sua capacità di attrazione dei talenti. È stata riconosciuta Top Employer 2023 da Top Employers Institute per il secondo anno consecutivo.

Recentemente il Gruppo ha inoltre ricevuto da LinkedIn il Winning Play Awards per la “Migliore Campagna Pubblicitaria” legata proprio all’attività di reclutamento IT Digital, nella categoria “brand awareness” tramite il profilo proprietario. Dopo aver vinto la prima edizione nel 2022 con la campagna dedicata all’app Intesa Sanpaolo Mobile, quest’anno Intesa Sanpaolo si è confermata al primo posto con una campagna di recruiting che mette in evidenza le numerose posizioni aperte in ambito IT per sostenere la trasformazione tecnologica del Gruppo volta a costruire e sviluppare la banca del futuro.