Intesa Sanpaolo è l' unica Banca italiana tra le 100 società al mondo più sostenibili

Intesa Sanpaolo: unica Banca Italiana tra le Top 100 globali per sostenibilità, prima in Europa e seconda al mondo secondo Corporate Knights

Intesa Sanpaolo si distingue come unica banca italiana, prima banca in Europa e seconda a livello mondiale nella classifica delle 100 società quotate più sostenibili al mondo stilata da Corporate Knights, leader globale nella ricerca e nei media sull’economia sostenibile. Il risultato è stato annunciato durante il World Economic Forum di Davos, dove Corporate Knights ha presentato la sua analisi annuale su circa 8.400 grandi aziende quotate a livello globale.

La classifica si basa su 25 indicatori di performance che includono gestione del personale, risorse, finanze, ricavi e investimenti sostenibili, nonché politiche adottate lungo la catena di fornitura. Le aziende selezionate, come evidenziato da Corporate Knights, sono quelle che pongono le soluzioni sostenibili al centro della loro offerta commerciale e che investono in modo significativo nella riduzione delle emissioni di carbonio.

L’impegno di Intesa Sanpaolo in questo ambito riflette le priorità stabilite nel Piano d’impresa 2022-2025, che punta a collocare il gruppo ai vertici mondiali per impatto sociale e lotta al cambiamento climatico. A confermare questo orientamento, nel 2024 la banca è stata riconfermata nei Dow Jones Sustainability Indices (World e Europe), consolidando il suo ruolo di unico rappresentante italiano tra le banche.

La presenza nel Corporate Knights Global 100 Index dimostra il valore delle strategie di sostenibilità messe in campo dal Gruppo. "Questo risultato sottolinea la nostra volontà di essere protagonisti del cambiamento, investendo per garantire un futuro più sostenibile, non solo per il nostro Paese, ma a livello globale", ha dichiarato un portavoce di Intesa Sanpaolo.

L’analisi e la valutazione delle aziende considerate evidenziano come sostenibilità e successo finanziario possano coesistere, offrendo un modello virtuoso che Intesa Sanpaolo incarna con impegno e leadership nel panorama internazionale.