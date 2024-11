Iren: approvato l'aumento di capitale di EGEA Holding per 20 milioni di euro

Iren sottoscrive l'aumento di capitale di EGEA Holding per un importo di 20 milioni di euro

Il Consiglio di Amministrazione di Iren ha approvato la sottoscrizione di un aumento di capitale in EGEA Holding per un importo massimo di 20 milioni di euro. L’operazione è finalizzata al consolidamento della società nel Gruppo Iren e allo sviluppo della rete di teleriscaldamento di Alessandria.

Come comunicato il 1° agosto 2024, nell’ambito dell'operazione EGEA, Iren ha il diritto, a partire dal 1° gennaio 2025, di sottoscrivere un aumento di capitale riservato a favore della stessa, già deliberato dall'assemblea di EGEA Holding lo scorso 1° agosto. L’importo dell’aumento di capitale sarà fino a 12,5 milioni di euro, oltre un sovrapprezzo massimo di 42,5 milioni di euro. Questo aumento permetterebbe a Iren di incrementare la sua partecipazione da un attuale 50% fino a un massimo del 60% del capitale sociale di EGEA Holding, qualora fosse integralmente sottoscritto e versato.

Oggi, il Consiglio di Amministrazione di Iren ha deliberato di esercitare il diritto di sottoscrizione e versamento dell’aumento di capitale per un importo massimo di 5,88 milioni di euro, con un sovrapprezzo di 19,99 milioni di euro. L’operazione potrà essere eseguita in più tranches e porterà la partecipazione di Iren in EGEA Holding al 55,26% del capitale sociale. L’obiettivo principale è finanziare il progetto relativo al sistema di teleriscaldamento ad Alessandria, che verrà sviluppato tramite Telenergia, società controllata da EGEA Holding.

Questo aumento di capitale consentirà a Iren di esercitare il controllo su EGEA Holding, con la nomina di 4 membri del Consiglio di Amministrazione su un totale di 7. L’operazione permetterà anche ad Iren di anticipare di un anno il consolidamento di EGEA Holding nel Gruppo Iren, previsto nel piano industriale per il 2026. La sottoscrizione e il versamento sono subordinati all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, incluse le autorizzazioni Antitrust e Golden Power. Dal punto di vista finanziario, l’operazione avrà effetti significativi sul bilancio 2025 di Iren, con un aumento della posizione finanziaria netta di circa 170 milioni di euro, inclusivi degli investimenti per lo sviluppo del progetto. Si prevede inoltre un incremento dell’EBITDA di Iren tra i 55 e i 60 milioni di euro.