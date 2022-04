Italgas, Paolo Gallo nominato Amministratore Delegato

Italgas, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Paolo Gallo Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione di Italgas, riunitosi oggi a Torino in forma totalitaria sotto la presidenza di Benedetta Navarra, ha nominato Paolo Gallo Amministratore Delegato, conferendogli i poteri di amministrazione della Società con esclusione delle specifiche attribuzioni riservate per legge, statuto o in forza di delibera al Consiglio o al Presidente, che riveste un ruolo non esecutivo. All’Amministratore Delegato sono attribuite le funzioni di Chief Executive Officer anche ai fini dell’istituzione e del mantenimento di un efficacie sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati ha inoltre accertato (con riferimento a tutti i 9 Consiglieri) il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione di Italgas del 21 febbraio 2022, che non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità e che tutti posseggono i requisiti di onorabilità stabiliti dalla normativa vigente; ha altresì accertato, sulla base delle dichiarazioni rese, che il Presidente Benedetta Navarra e i Consiglieri Claudio De Marco, Fabiola Mascardi e Gianmarco Montanari sono in possesso dei requisiti d’indipendenza stabiliti dagli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza e dall’articolo 2 del Codice di Corporate Governance (tenuto altresì conto dei criteri quantitativi e qualitativi approvati dal Consiglio di Amministrazione per valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della remunerazione aggiuntiva). Il Consigliere Lorenzo Parola ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle verifiche effettuate dal Collegio Sindacale in data odierna, ha quindi preso atto dell’insussistenza in capo ai Sindaci di situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità e del possesso da parte degli stessi dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come specificati dall'art. 20.1 dello statuto, del rispetto dei limiti al cumulo di incarichi nonché del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance (tenuto altresì conto dei predetti criteri quantitativi e qualitativi).

Il Consiglio ha altresì verificato che la composizione del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale rispetta le disposizioni normative e statutarie vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Alla data odierna si segnala che, per quanto a conoscenza della Società, Paolo Gallo detiene n. 350.862 azioni di Italgas S.p.A.

Italgas ha reso noto, infine, che nella seduta odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di modificare il calendario degli eventi societari 2022, anticipando al 2 maggio 2022 la riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022 originariamente fissata per il 4 maggio 2022; la diffusione dei risultati al mercato sarà effettuata nello stesso giorno; alle ore 16:00 si svolgerà la conference call per illustrare tali risultati alla comunità finanziaria.