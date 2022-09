Italiaonline, al via servizio di gestione SEO dedicato alle PMI

Italiaonline,

lanciato un nuovo servizio di gestione SEO per i siti e gli e-commerce delle PMI

Italiaonline lancia una nuova offerta SEO dedicata alle PMI, grazie alla quale i siti e gli e-commerce delle aziende clienti saranno in grado di ottimizzare il proprio posizionamento SEO, per una maggiore visibilità e una migliore reperibilità sui motori di ricerca, nonchè per farsi trovare dai potenziali clienti interessati ai loro prodotti e servizi. L’ottimizzazione SEO (Search Engine Optimization) è infatti fondamentale e strategica in quanto permette alle aziende di posizionarsi in alto nei risultati restituiti dai principali motori di ricerca rispetto alle esigenze degli utenti. Ogni sito o e-commerce, per essere performante da un punto di vista organico, ossia senza considerare l’investimento in pubblicità a pagamento, ha bisogno di essere predisposto ed ottimizzato sia da un punto di vista tecnico (l’architettura e il codice del sito), che dei contenuti (testi, foto, immagini e video), al fine di risultare autorevole e posizionarsi al meglio rispetto ai suoi competitors sui motori di ricerca ed ottenere così traffico qualificato.

Il SEO per Sito ed Ecommerce Italiaonline nasce proprio per fornire un set di strumenti esaustivo e funzionale alle aziende clienti/merchant che desiderano ottenere performance di qualità sul proprio canale online. L’offerta SEO Italiaonline, data la sua ampiezza e completezza, che spazia dall’ottimizzazione e sviluppo dei contenuti fino agli aspetti tecnici legati alla SEO, si presenta come componibile e modulabile, a seconda delle esigenze del singolo cliente/merchant per un SEO a 360°. Il tutto grazie a un team interno altamente specializzato sulla tematica SEO, a garanzia di uno standard elevato di qualità erogata.

“Italiaonline si mostra sempre vicina alle esigenze delle piccole e medie imprese che desiderano investire con qualità sul digitale per espandere il proprio business e raggiungere nuovi clienti. Il lancio e la rivisitazione completa dell’offerta SEO si conferma un tassello prezioso che unito a Sito e Ecommerce, nell'ottica di una strategia integrata, potenzia gli effetti che ci si possono attendere. Non di meno, SEO e digital advertising sono strumenti complementari per una PMI. Il nostro impegno si conferma, dunque, quello di fornire ai nostri Clienti strumenti sempre al passo con le esigenze di mercato, insieme all’expertise consulenziale di Italiaonline, a supporto delle performance online del loro progetto”, dichiara Antonella Fanuzzi, Chief Web And Business Solutions Officer di Italiaonline.