JAKALA, annunciata l’acquisizione del 65% di Quantyca

JAKALA, acquisito il 65% di Quantyca: l'obiettivo è ampliare il perimetro tecnologico e rafforzare la posizione nel mercato della trasformazione digitale

JAKALA, azienda leader a livello europeo nel campo della data-transformation basata sull’Intelligenza Artificiale, ha annunciato l’acquisizione del 65% di Quantyca, realtà italiana d’eccellenza specializzata nella gestione avanzata dei dati. Con questa operazione, JAKALA amplia il proprio perimetro tecnologico e rafforza la sua posizione nel mercato della trasformazione digitale, integrando nuove competenze strategiche per accelerare l’innovazione.

Fondata nel 2009, Quantyca si è distinta per la capacità di supportare le aziende nel trasformare i dati in strumenti decisionali strategici. Con un organico di 122 professionisti e un fatturato di 11 milioni di euro nel 2024, l’azienda ha consolidato una forte presenza nei settori Finance & Insurance, Retail & GDO, Industrials, Life Science ed Energy & Utilities. Le sue competenze spaziano dal Data Management alla Data Governance, fino all’Intelligenza Artificiale applicata.

L’operazione rappresenta un’importante svolta per entrambe le realtà. JAKALA, che da anni guida le aziende nella trasformazione digitale con un approccio data-driven, trova in Quantyca un partner ideale per ampliare l’offerta e rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

“L’acquisizione di Quantyca rappresenta un passo importante nel nostro percorso di crescita nell’innovazione data-driven. La sua eccellenza nella qualità dei servizi, insieme a una cultura orientata alle persone, la rendono un partner ideale per JAKALA. Lo spirito imprenditoriale che ha sempre contraddistinto Quantyca rappresenta un valore aggiunto fondamentale per costruire insieme nuove opportunità e anticipare le sfide del mercato”, dichiara Matteo de Brabant, Founder di JAKALA.

“L’integrazione di Quantyca rafforza ulteriormente la strategia di crescita di JAKALA, ci consente di ampliare il nostro portafoglio tecnologico e di migliorare la nostra proposta consulenziale. Grazie a questa operazione, JAKALA potenzia l’offerta e la reach commerciale, accelerando lo sviluppo di opportunità congiunte nei mercati nazionali e internazionali”, aggiunge Enrico Bazzi, Head of JAKALA Italia.

“Le persone, la loro crescita professionale, tecnica e personale, sono e saranno l’elemento centrale e differenziale alla base del progetto comune. Lavoreremo assieme a JAKALA per diventare ancor più protagonisti del mercato in cui operiamo, grazie anche allo spirito imprenditoriale ed i valori professionali ed umani che condividiamo con il gruppo”, afferma Matteo Pelizza, Co-Founder di Quantyca.

“Passione, competenza e cultura orientata all’innovazione nell’ambito Dati e AI sono elementi che da sempre contraddistinguono Quantyca. La partnership industriale con JAKALA ci permetterà di cogliere tutte le opportunità di un mercato in crescita ed in costante evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico che sul fronte dei clienti finali, aprendoci ad una dimensione internazionale”, conclude Francesco Gianferrari Pini, Co-Founder di Quantyca.

Il closing dell’operazione è previsto entro giugno 2025, subordinato all’ottenimento dei consensi regolatori necessari. Il team di JAKALA sarà affiancato da KPMG per gli aspetti finanziari, fiscali e legali, mentre Quantyca sarà supportata da Ant Capital e dallo studio legale Elli Falsoni.

L’acquisizione rafforza la strategia di crescita di JAKALA, che già conta su un team di 3.000 professionisti in oltre 30 paesi e un fatturato superiore a 500 milioni di euro. Con l’integrazione di Quantyca, l’azienda milanese punta a consolidare ulteriormente la propria leadership nel settore della data-driven innovation, offrendo soluzioni tecnologiche sempre più avanzate e su misura per i propri clienti.

Il mercato della gestione dei dati e dell’Intelligenza Artificiale è in continua evoluzione e la sinergia tra JAKALA e Quantyca si propone di ridefinire gli standard dell’innovazione digitale, con un focus sulla centralità del dato come motore di crescita strategica.