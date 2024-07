JAKALA Civitas: annunciata l'acquisizione di Gruppo Trentasei

JAKALA Civitas acquisisce Gruppo Trentasei: l’obiettivo è elevare la user experience di cittadini e pazienti

JAKALA Civitas, società del Gruppo JAKALA specializzata in servizi digitali per la Pubblica Amministrazione e il settore sanitario, annuncia l'acquisizione di Gruppo Trentasei. Questo studio di design digitale, rinomato per le sue soluzioni sostenibili e innovative, arricchisce JAKALA Civitas con una lunga esperienza nel settore pubblico. L’acquisizione mira a elevare la user experience di cittadini e pazienti attraverso l'implementazione di piattaforme digitali più efficienti e soddisfacenti. Con l'integrazione di Gruppo Trentasei, JAKALA Civitas amplia le proprie competenze e consolida la propria leadership nel mercato della pubblica amministrazione.

Gruppo Trentasei si distingue per l'adozione di strumenti avanzati nel design. Tra questi, la piattaforma “Digital Product Avatar” accelera il prototyping della user experience, permettendo la visualizzazione rapida dei prototipi e migliorando l'efficienza operativa. Questa piattaforma facilita l'interazione con prototipi digitali realistici, snellendo i processi di approvazione e sviluppo. Il “Design for Sustainability Toolkit” di Gruppo Trentasei, basato sul Design Thinking, è un altro punto di forza. Questo strumento promuove pratiche sostenibili sociali, ambientali ed economiche, aumentando la consapevolezza di stakeholder e utenti e consentendo la progettazione di servizi e prodotti digitali innovativi e sostenibili durante tutto il loro ciclo di vita.

Giacomo Lorusso, CEO di JAKALA Civitas, ha dichiarato: “Con l’acquisizione di Gruppo Trentasei, non solo rafforziamo il nostro impegno verso l’innovazione, ma abbracciamo anche una visione sostenibile del design digitale. Queste competenze ci consentiranno di accelerare il nostro obiettivo di digitalizzare la Pubblica Amministrazione e migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso tecnologie avanzate e sostenibili”.

“Questa acquisizione non è solo un’espansione del nostro portfolio, ma un vero e proprio salto di qualità per la nostra presenza nel mercato della PA. Il metodo e le competenze di Gruppo Trentasei ci permetteranno di sviluppare soluzioni con interfacce intuitive e processi snelli che semplifichino l'interazione tra cittadini, pazienti e istituzioni”, ha aggiunto Francesco Beraldi, Presidente di JAKALA Civitas.

Paolo Negri, fondatore di Gruppo Trentasei, ha commentato: “L’acquisizione da parte di JAKALA Civitas rappresenta un’opportunità straordinaria per ampliare l’impatto delle nostre innovazioni. Siamo entusiasti di unire le nostre forze per creare soluzioni digitali che non solo migliorano l’efficienza operativa, ma promuovono anche la sostenibilità. Insieme, possiamo accelerare la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e offrire servizi di qualità superiore ai cittadini”.