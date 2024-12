JAKALA, SBAM firma per Mediaset Infinity la campagna di lancio di 'Un Paso Adelante Next'

JAKALA, Mediaset Infinity affida a SBAM il lancio di 'Un Paso Adelante Next' con una campagna creativa e una social challenge ispirata alla serie cult

Un Paso Adelante Next, il sequel tanto atteso della celebre serie spagnola dei primi anni 2000, ha fatto il suo ingresso su Mediaset Infinity. Ambientata nuovamente tra gli intrecci di studenti e insegnanti della leggendaria Scuola di Arti Sceniche Carmen Arranz di Madrid, la nuova stagione è stata lanciata con un’iniziativa firmata dall’agenzia creativa SBAM.

Il cuore della campagna è un’activation social che ha riportato in auge l’iconica sigla di Un Paso Adelante. Una coreografia ispirata ai passi della storica overture ha invaso Instagram e TikTok grazie alla partecipazione di un team di creator di spicco, tra cui Annie Mazzola, Violetta Rocks, I Trentenni, Choros Ballet, Andrea Dianetti, Vincenzo Tedesco, Giulia Spinelli e Le Gemels.

Per dare ancora più forza all’iniziativa, SBAM ha ideato una box esclusiva, contenente una felpa prodotta in edizione limitata e disegnata appositamente per l’occasione. I creator hanno ricevuto la hoodie e, con un momento di unboxing, l’hanno mostrata al pubblico. Indossandola, si sono cimentati nella coreografia e hanno invitato le loro community a unirsi alla UPA Next Challenge. Gli utenti, ispirati dai passi e dallo spirito della serie, hanno iniziato a condividere i propri video, immedesimandosi nei talenti della famosa scuola di danza.

“La ricetta per riaccendere i riflettori su una delle serie culto degli anni 2000 è simple and loud: l’iconica sigla torna alla ribalta insieme a un tutorial per ispirare gli utenti e invitarli a mettersi in gioco e condividere il ballo come fossero nella scuola di danza di UPA Next. Il trend? Quello del Y2K, ovvero la nostalgia positiva degli anni 2000, un linguaggio che è già tornato a farsi sentire anche e soprattutto fuori dai social e che è molto in voga tra le nuove generazioni”, ha spiegato Giorgio Bologna, Head of Creative di SBAM.

Il sequel, disponibile su Mediaset Infinity, celebra la continuità di una storia che ha segnato un’epoca e punta a conquistare un nuovo pubblico, mantenendo vivo lo spirito di una delle serie più amate di sempre.