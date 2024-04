JLL cresce nel mercato italiano, aperta la nuova divisione Private Wealth

JLL annuncia l'apertura della divisione Private Wealth. Fabio Pompignoli nominato responsabile dello sviluppo delle attività sul mercato italiano

JLL, leader globale nel settore Commercial Real Estate, rafforza la propria offerta di servizi in Italia nell’ambito Private Wealth, con l’apertura di una nuova divisione dedicata. L’apertura del nuovo dipartimento di Private Wealth Capital Markets è parte di una strategia di sviluppo internazionale, volta a rafforzare l’offerta di servizi al segmento Private, con la creazione di divisioni dedicate nei singoli Paesi dove opera JLL.

“La clientela Private è centrale nelle nostre strategie globali, per una naturale estensione della client base e come opportunità di sviluppo del business trasversale con gli investitori istituzionali”, ha commentato Barbara Cominelli, CEO di JLL Italia. “L’obiettivo è quello di fornire ai nostri clienti una consulenza specializzata e soluzioni personalizzate, facendo leva su expertise locale e un network consolidato in oltre 80 Paesi”.

Attraverso questo nuovo dipartimento, JLL potrà offrire alla clientela Private (UHNWI, HNWI, Single e Multy Family Office ed Holding Familiari) un complesso di servizi integrati, dedicati sia alla riorganizzazione, valorizzazione e dismissione di portafogli immobiliari esistenti, sia all’allocazione di nuovo capitale nell’asset class immobiliare sul territorio nazionale e sui mercati globali. Grazie alla forte integrazione tra le business line di JLL, i clienti Private potranno accedere a un’ampia gamma di servizi ulteriori, quali leasing, valutazione e progettazione, in risposta alle diverse esigenze che possono insorgere lungo il ciclo di vita dei loro asset.

La nuova divisione di JLL sarà guidata da Fabio Pompignoli, che assume il ruolo di Head of Private Wealth Capital Markets Italy. Fabio Pompignoli, in JLL dal 2021 come Director nel team di Capital Markets, ha maturato un’esperienza pluriennale e diversificata nel settore degli investimenti e della consulenza Real Estate. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Head of Alternative Capital Markets in BNP Paribas Real Estate, dopo precedenti esperienze in società di consulenza e sviluppo immobiliare, fra le quali EY e Immobiliare Percassi.

“Sono contento di poter contribuire allo sviluppo dei servizi dedicati al segmento Private, con una copertura trasversale sulle diverse asset class. Il mio obiettivo sarà quello di guidare i clienti nella massimizzazione del valore e della redditività dei propri portafogli immobiliari, offrendo il supporto per accedere al mercato dei capitali globali, con una consulenza finanziaria personalizzata”, ha dichiarato Fabio Pompignoli, nuovo Head of Private Wealth Capital Markets Italy.