Kairos Partners SGR, Market Flash: Alberto Tocchio analizza l’attualità dei mercati

Kairos Partners SGR, Podcast Market Flash: l'Head of European Equity and Thematics Alberto Tocchio commenta l’attualità dei mercati

I mercati azionari statunitensi hanno raggiunto nuovi record storici, con l’indice S&P 500 (SPX) che ha chiuso sopra i 6.000 punti e il Nasdaq 100 (NDX) oltre quota 21.000, mentre il Dow Jones ha superato i 44.000 punti. Si tratta della migliore performance per l’SPX dal 1997, un risultato impensabile a inizio anno. La spinta ai mercati è stata alimentata dalla vittoria elettorale repubblicana e dal cosiddetto "Red sweep", che ha favorito settori finanziari, tecnologici e il Bitcoin. Tuttavia, gli analisti avvertono che il rialzo dei tassi d’interesse e l’alto livello delle valutazioni stanno iniziando a esercitare pressione, con i principali indici che hanno perso dal 2% al 5% rispetto ai recenti massimi.

Le elezioni americane hanno avuto un impatto significativo sui mercati. La vittoria di Donald Trump ha generato euforia iniziale, con un forte rialzo del dollaro e un aumento del rendimento del Treasury decennale vicino al 4,5%. Tuttavia, i tassi in crescita stanno diventando un problema per alcuni segmenti azionari, riducendo l’attrattiva di un mercato già ai massimi dal 2021 in termini di valutazioni. Tra gli effetti della nuova amministrazione, spicca la nomina di figure controverse, tra cui Robert Kennedy Jr. al Ministero della Salute, che ha destabilizzato il settore sanitario, e Elon Musk alla guida del nuovo Dipartimento per l’Efficienza, con progetti che prevedono drastici tagli al personale e una deregolamentazione per favorire l’innovazione.

Durante la settimana delle elezioni, gli acquisti di ETF hanno raggiunto livelli record, soprattutto nel settore finanziario, il più alto dai tempi dell’elezione di Trump nel 2016. Nel frattempo, il Bitcoin è aumentato del 50% da fine settembre, spinto dalla prospettiva di una politica favorevole alle criptovalute sotto la nuova amministrazione. Tuttavia, questa crescita è considerata altamente speculativa, con una correlazione diretta ai flussi di acquisto.

Sul fronte europeo, l’Eurostoxx50 ha registrato una performance inferiore rispetto agli Stati Uniti, con un calo del 12% rispetto all'S&P 500 negli ultimi sei giorni. L’Europa è stata penalizzata dalla debolezza economica di paesi come Germania e Francia, da incertezze politiche e da un calo della domanda interna. Inoltre, le politiche protezionistiche statunitensi e la fragilità dell’economia cinese pesano ulteriormente sul vecchio continente.

La crisi politica in Germania, aggravata dalla vittoria di Trump, e l’incertezza sulla stabilità futura della NATO stanno aumentando le preoccupazioni. In questo contesto, l’Europa si presenta come un mercato sottovalutato, con multipli quasi la metà di quelli americani, ma necessita di riforme strutturali e maggiore coesione per invertire la rotta.

La scorsa settimana, il presidente della Fed, Jerome Powell, ha indicato che il rallentamento dei tagli dei tassi è una possibilità concreta, con solo tre tagli attesi per il 2025 rispetto ai sette previsti un mese fa. La retorica del “higher for longer” sta quindi frenando le aspettative di un rapido abbassamento dei tassi, influenzando negativamente settori sensibili come la tecnologia e il manifatturiero.

Con solo sei settimane alla fine del 2024, il focus si sposta sui dati macroeconomici, come i Payrolls di novembre, e sulle ultime trimestrali di grandi aziende, tra cui Nvidia, che domani sera potrebbe fornire indicazioni cruciali sul tema dell’Intelligenza Artificiale. La volatilità rimane elevata, con movimenti attesi fino al +/- 8% sul titolo. Infine, l’aumento della liquidità detenuta da Warren Buffett, al 28% degli asset di Berkshire Hathaway, evidenzia un approccio prudente nei confronti di un mercato che, nonostante i record, presenta sfide significative.