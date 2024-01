Krombacher Italia: chiuso il 2023 con un volume di affari pari a €6.150.000

Krombacher Italia conclude il 2023 con un volume di affari di 6.150.000 euro e 45.000 hl di birra venduta

Con oltre 45.000 hl di birra venduta, più del 12% rispetto al 2022, Krombacher Italia chiude il 2023 con un volume di affari di 6.150.000 euro (+19%). Un risultato che incorona quello appena trascorso come il miglior anno dal 2015, nonostante il difficile contesto di mercato. Complice di questo successo, una strategia improntata sulla diffusione nel canale Ho.Re.Ca. A guidare le vendite il formato fusto (+17.5%) che rappresenta l’81% dei volumi totali sviluppati in Italia. Leader indiscussa della gamma è Krombacher Pils: la birra più amata e bevuta dal consumatore tedesco diviene scelta privilegiata anche degli italiani, che ne riconoscono qualità, naturalezza e autenticità, tanto da rappresentare circa l’85% di tutta la birra in fusto venduta nel 2023.

Degne di nota anche le performance di Rhenania Alt, birra ad alta fermentazione del Gruppo. A un solo anno di distanza dal suo lancio sul mercato, raggiunge ottimi livelli di distribuzione che l'hanno portata a essere la specialità in fusto più venduta. Le birre Krombacher in bottiglia hanno, invece, avuto una decrescita del 10%, in linea con le aspettative conseguenti alla strategia di riduzione della distribuzione nel canale off trade, canale che è arrivato ad avere una quota inferiore al 5% sul totale dei volumi venduti in Italia.

“Il 2023 ci ha dimostrato che la scelta strategica presa tre anni fa di investire nel canale on-trade, al fine di creare un posizionamento premium del nostro brand, ci sta ripagando. Il risultato ottenuto è figlio, prima di tutto, di una forte partnership con i nostri distributori che vivono Krombacher come la ‘loro’ birra. A fine 2023 ne contiamo più di 50 che ci permettono di essere presenti in maniera capillare su tutto il territorio nazionale. Partnership esclusive che mirano alla formazione di una forza vendita qualificata che porti alla creazione di una cultura birraia basata sulla qualità, con l’obiettivo di mettere al centro di qualsiasi discussione il prodotto birra”, ha affermato Davide Grossi, Amministratore Delegato di Krombacher Italia.

Il 2023 ha visto, infatti, la nascita del progetto digital e social “Taste Hunter”, attività che, coinvolgendo realtà da tutta Italia, nella ricerca del gusto naturale, mira a valorizzare e a dare visibilità all’altissima qualità della loro proposta in abbinamento alle referenze Krombacher. Continua poi la forte collaborazione con il Gambero Rosso che ha permesso a Krombacher di costruire un dialogo attivo con la parte più qualificata e qualitativa del mondo food & beverage, dato che si riflette positivamente sul rafforzamento del posizionamento premium del Brand tedesco.

Il portfolio prodotti si è, inoltre, ulteriormente allargato con il lancio in Italia di Starnberger, piccolo birrificio artigianale bavarese. Con un’esclusiva nel canale Ho.re.ca, a partire dall’ultimo trimestre del 2023, la distribuzione si è concentrata su alcune aree test del Bel Paese, con l’obiettivo di allargarla a molti altri territori e distributori nel corso del 2024. Nel 2024 l’azienda sarà poi protagonista di diversi eventi: oltre alla partecipazione per il terzo anno consecutivo al Beer & Food Attraction, in programma dal 18 al 20 febbraio alla Fiera di Rimini, Krombacher presenzierà per la prima volta anche al Roma Bar Show, la manifestazione trade dedicata all’universo beverage che avrà luogo il 13 e 14 maggio prossimi.

Il birrificio tedesco sarà inoltre partner di Care’s, importante iniziativa dedicata alla sostenibilità in cucinapromossa dallo Chef tristellato Norbert Niederkofler, insignito dalla Guida Michelin 2024 anche della stella verde per l’attenzione all’ambiente, che si terrà a Brunico a inizio marzo. Forte è infine la volontà di continuare a investire sul team commerciale, ulteriormente allargato con l’inserimento di una nuova figura per il Centro Italia, così da rafforzare la presenza sul territorio esupportare ancora di più i distributori nello sviluppo di nuovi punti vendita. La ricetta per il successo di Krombacher, basata su autenticità, qualità, esclusività e passione, continua a permettere al Brand di accelerare il processo di conversione e rafforzare i rapporti con clienti fidelizzati.