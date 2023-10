L’Oréal: Laetitia Toupet nominata global brand GM di Dermatological Beauty

L’Oréal: Laetitia Toupet promossa global brand GM della divisione Dermatological Beauty

Laetitia Toupet, dopo otto anni come presidente globale del marchio La Roche-Posay, è stata nominata brand GM della divisione Dermatological Beauty di L’Oréal, che comprende nel suo portafoglio CeraVe, Vichy, Skin Ceuticals, Skinbetter Science e La Roche-Posay. Alcuni cambiamenti di gestione sono stati apportati all'interno della divisione bellezza dermatologica, che fino a pochi mesi fa era chiamata "active cosmetics". A settembre, Philippe Mottard, che in precedenza gestiva la divisione bellezza dermatologica per Spagna e Portogallo, è stato messo a capo del mercato francese. Mentre la sua posizione precedente è stata occupata da Rocío Valenzuela.

Il gruppo L’Oréal ha recentemente venduto il marchio di cosmetici biologici Sanoflore a Ekkio Capital, fondo di investimento francese specializzato in PMI nel settore della salute e della bellezza, e a Sergio Calandri. Lo scopo di questa vendita per la divisione bellezza dermatologica è quello di: "rafforzare la sua strategia e il suo modello di business basato sull'internazionalizzazione di marchi dermatologici complementari prescritti dagli operatori sanitari". Nel 2022, la divisione bellezza dermatologica ha registrato un fatturato di 5,1 miliardi di euro, in aumento del 30,6%. Alexandra Reni-Catherine è ora direttrice generale del marchio globale di La Roche-Posay, un marchio con vendite di oltre 1 miliardo di euro.