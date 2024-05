La Maviglia: un'oasi di lusso nel cuore della Puglia vinicola

La Maviglia: prevista nel 2027 l'apertura in Puglia di un resort esclusivo. Investimento di 200 milioni con 500 posti di lavoro diretti

Immerso nel cuore della rinomata regione del vino Primitivo, La Maviglia farà il suo debutto in Puglia nel 2027, abbinando il lusso della costa italiana con un livello di ospitalità su misura senza precedenti. Con un'estensione di 202 ettari di incantevole paesaggio fra frutteti e uliveti e a pochi passi dalle spiagge fra le più pittoresche della penisola italiana, l'attesissima apertura svelerà anche il campo da golf La Maviglia, di livello mondiale.

Progettato dall'acclamato Oppenheim Architecture e dagli architetti paesaggisti Enea, il resort promette un nuovo livello di accoglienza in Puglia, offrendo ai suoi ospiti un'esperienza unica fra 70 suite individuali, un hotel con 20 camere integrato nel complesso del Golf La Maviglia, e una selezione di 35 ville spaziose e lussuosamente arredate. Oltre al libero accesso ai servizi che caratterizzeranno La Maviglia, gli ospiti potranno usufruire di quattro punti di ristoro sotto la guida di chef e di un centro benessere e di una SPA all'avanguardia di 5.000 metri quadrati. Il Golf La Maviglia integrerà innumerevoli elementi culturali e paesaggistici risalenti al XVI e al XVIII secolo, tra cui antichi giochi d'acqua, vigneti, uliveti e diverse varietà di alberi secolari, tra cui ciliegi, mandorli, agrumi, melograni, fichi e altri ancora.

È previsto un investimento complessivo di 200 milioni su 202 ettari, sui quali insiste una masseria storica, che sono stati già acquisiti al prezzo di circa 13 milioni di euro. Il progetto complessivo prevede l’impiego di 500 dipendenti diretti che saranno utilizzati sia nel resort con annesso campo da golf a 18 buche che nell’azienda agricola nella quale saranno prodotti, olio, vino e ortaggi che saranno destinati agli ospiti della struttura di accoglienza localizzata in territorio di Maruggio. L’inaugurazione è programmata per il 2027.

Il resort con annesso campo da golf si svilupperà su 115 ettari, con 87 ettari al servizio dell’azienda agricola annessa. Gli ospiti saranno accompagnati durante la loro permanenza da percorsi esperienziali, sicché sarà possibile seguire le fasi di produzione e di degustazione di olio e vino nel frantoio e nella cantina che saranno costruiti insieme al resort e al campo da golf.

Nell’azienda agricola sono presenti 2000 alberi di ulivo. La proprietà prevede di piantare 10 ettari di vitigno per la produzione del vino Primitivo e di destinare 4 ettari alla produzione di ortaggi. Nei mesi scorsi è stata attivata una interlocuzione con Invitalia per verificare la sottoscrizione di un Cis (Contratto istituzionale di sviluppo) e con la Regione Puglia per verificare quali altre forme di sostegno e di collaborazione sono effettivamente possibili.

È in corso di valutazione la possibilità di candidare il progetto come intervento nell’area Zes unica del Mezzogiorno, così da sburocratizzare i passaggi accedendo all’Autorizzazione unica integrata Zes. L’obiettivo è quello di realizzare uno tra i 10 resort più belli e attrattivi del mondo con annesso un campo golf da 18 buche. La gestione del resort con golf sarà diretta (senza affidamento a catene internazionali tipo Four Season o altre) perché Nicola Cortese vuole seguire direttamente sia le fasi costruttive che quelle di messa a mercato e di realizzazione dei vari segmenti che caratterizzano, arricchiscono e rendono esclusivo l’intero progetto.

La Maviglia si trova vicino a due aeroporti internazionali, l'Aeroporto Internazionale di Bari e l'Aeroporto di Brindisi, che offrono collegamenti tutto l'anno. Una pista di atterraggio privata si trova a 25 minuti di auto da Taranto-Grottaglie per i fruitori di charter e voli privati. La Maviglia è di proprietà di Ultimate Collection Ltd, una società con sede in Svizzera controllata da Nicola Cortese, uomo d'affari italo-svizzero che si sta occupando anche del progetto di sviluppo.

“Per lavoro e per turismo ho girato il mondo e raramente ho visto un territorio come quello pugliese, ricco di storia, arte, cultura e natura. La Puglia dimostra di saper preservare il suo territorio, trovando la perfezione nelle imperfezioni. È una terra che crea emozioni e che ti porta a voler conoscere sempre di più, ti fa sentire a casa. È una regione semplicemente fantastica. L'impatto con questa regione mi ha coinvolto sul piano imprenditoriale e personale e mi ha convinto che ci sono tutte le condizioni per un investimento non indifferente, con l'obiettivo di realizzare una struttura capace di garantire agli ospiti una esperienza di altissimo livello", ha dichiarato Nicola Cortese.

"Il nostro obiettivo è quello di creare una struttura che non sia destinata ai soli golfisti ma che offra in un resort di altissimo livello la possibilità di giocare a golf in un contesto esclusivo. Vogliamo portare La Maviglia a posizionarsi tra i 10 resort più belli del mondo e per questo motivo le professionalità impegnate nella fase di definizione del progetto e in quelle successive di realizzazione del progetto La Maviglia sono e saranno sempre di altissimo livello", ha aggiunto Cortese. "L’analisi effettuata sul sistema di accoglienza della Puglia fa emergere una carenza di 1500 posti letto 5 stelle lusso, a differenza di Toscana e Sicilia, dove questo gap è assolutamente più basso. Di più: ritengo che la Puglia non abbia nulla da invidiare alle regioni già ricordate e presenti un potenziale di crescere molto più interessante. Per questo vogliamo dare il massimo nel rispetto delle caratteristiche dei luoghi".